Как и когда в Барнауле вырастут цены на проезд в общественном транспорте

Повысить тарифы мэрию попросили перевозчики ООО «Евробус плюс» и МУП «Горэлектротранс». Ранее altapress.ru писал, что причины изменений — инфляция, рост цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, электроэнергию, увеличение затрат на техобслуживание и ремонт подвижного состава, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
5 октября в барнаульской администрации прошло заседание Координационного совета по ценообразованию. По его итогам было принято решение повысить проездные тарифы.
Для тех, кто пользуется общественным транспортом не регулярно, разовая поездка составит 28 рублей.
Зампред комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова сообщила, что по проездным билетам тарифы будут ниже.
Ирина Кожевникова,
заместитель председателя экономического развития и инвестиционной деятельности:
В городе проработана целая линейка электронных транспортных карт, увеличение по которым составит всего 3 рубля за поездку. Так, по единому проездному стоимость поездки определена на уровне действующего сегодня тарифа за наличные средства — 23 рубля (1380 рублей без ограничения числа поездок в течение месяца), по Электронному кошельку — 24 рубля.
Все ранее введенные льготы сохранятся. Для пенсионеров в черте города проезд составит 12 рублей (лимитированная карта 550 рублей на 45 поездок), 15 рублей — в пригородной зоне (безлимитная карта — 850 рублей). Для школьников из малообеспеченных семей стоимость проезда составит 8 рублей (безлимитная карта — 400 рублей), для «иных учащихся» — 11 рублей (безлимитная карта — 550 рублей) и 13 рублей — для студентов (безлимитная карта — 650 рублей).
Повышение цен на проезд запланировано на 1 ноября.