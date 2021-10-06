Как и когда в Барнауле вырастут цены на проезд в общественном транспорте

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На сколько увеличится стоимость проезда в общественном транспорте?

Для тех, кто пользуется общественным транспортом не регулярно, разовая поездка составит 28 рублей.

Зампред комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова сообщила, что по проездным билетам тарифы будут ниже.

Автобусы обновляют в Барнауле. barnaul.org.

Ирина Кожевникова,

заместитель председателя экономического развития и инвестиционной деятельности: