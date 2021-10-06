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Жизнь

Как и когда в Барнауле вырастут цены на проезд в общественном транспорте

  1. Зачем в городском транспорте повышают стоимость проезда?
  2. Кто принимал решение об изменении тарифов?
  3. На сколько увеличится стоимость проезда в общественном транспорте?
  4. С повышением цен сохранятся транспортные льготы?
  5. Когда начнут действовать новые тарифы?

Новые цены на проезд утвердили в Барнауле. Рассказываем, сколько теперь будет стоить билет на трамвай, автобус и троллейбус, и когда ждать новых расценок.

1
Зачем в городском транспорте повышают стоимость проезда?

Повысить тарифы мэрию попросили перевозчики ООО «Евробус плюс» и МУП «Горэлектротранс». Ранее altapress.ru писал, что причины изменений — инфляция, рост цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, электроэнергию, увеличение затрат на техобслуживание и ремонт подвижного состава, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ).

2
Кто принимал решение об изменении тарифов?

5 октября в барнаульской администрации прошло заседание Координационного совета по ценообразованию. По его итогам было принято решение повысить проездные тарифы.

Барнаульский кондуктор.
Барнаульский кондуктор.
Михаил Хаустов
3
На сколько увеличится стоимость проезда в общественном транспорте?

Для тех, кто пользуется общественным транспортом не регулярно, разовая поездка составит 28 рублей.

Зампред комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова сообщила, что по проездным билетам тарифы будут ниже.

Автобусы обновляют в Барнауле.
Автобусы обновляют в Барнауле.
barnaul.org.

Ирина Кожевникова,
заместитель председателя экономического развития и инвестиционной деятельности:

В городе проработана целая линейка электронных транспортных карт, увеличение по которым составит всего 3 рубля за поездку. Так, по единому проездному стоимость поездки определена на уровне действующего сегодня тарифа за наличные средства — 23 рубля (1380 рублей без ограничения числа поездок в течение месяца), по Электронному кошельку — 24 рубля.

4
С повышением цен сохранятся транспортные льготы?

Все ранее введенные льготы сохранятся. Для пенсионеров в черте города проезд составит 12 рублей (лимитированная карта 550 рублей на 45 поездок), 15 рублей — в пригородной зоне (безлимитная карта — 850 рублей). Для школьников из малообеспеченных семей стоимость проезда составит 8 рублей (безлимитная карта — 400 рублей), для «иных учащихся» — 11 рублей (безлимитная карта — 550 рублей) и 13 рублей — для студентов (безлимитная карта — 650 рублей).

Электронная транспортная карта для льготников.
Электронная транспортная карта для льготников.
altapress.ru
5
Когда начнут действовать новые тарифы?

Повышение цен на проезд запланировано на 1 ноября.

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