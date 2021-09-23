Когда и на сколько в Барнауле повысят цены на проезд в общественном транспорте?

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Когда цены на проезд в Барнауле пересматривали в последний раз?

Тарифы в городском общественном транспорте повысили в январе 2019 года, с тех пор они остаются неизменными.

При этом в 2020-м плата за проезд выросла в Бийске и Новоалтайске.