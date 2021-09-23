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Экономика

Когда и на сколько в Барнауле повысят цены на проезд в общественном транспорте?

  1. Когда цены на проезд в Барнауле пересматривали в последний раз?
  2. Почему регулируемые проездные тарифы хотят повысить?
  3. На сколько могут повыситься цены на проезд?
  4. Когда увеличатся тарифы?
  5. Кто будет принимать решение об изменениях?

Барнаульские перевозчики обратились в городскую администрацию с просьбой пересмотреть цены на проезд в общественном транспорте. Рассказываем, когда и на сколько могут повыситься тарифы.

1
Когда цены на проезд в Барнауле пересматривали в последний раз?

Тарифы в городском общественном транспорте повысили в январе 2019 года, с тех пор они остаются неизменными.

При этом в 2020-м плата за проезд выросла в Бийске и Новоалтайске.

Барнаульский кондуктор.
Барнаульский кондуктор.
Михаил Хаустов
2
Почему регулируемые проездные тарифы хотят повысить?

Среди причин возможного повышения тарифов — инфляция, рост цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, электроэнергию, увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, увеличение минимального размера оплаты труда.

С просьбой пересмотреть цены в городскую администрацию обратились перевозчики ООО «Евробус плюс» и МУП «Горэлектротранс».

Деньги.
Деньги.
CCO.

«Повышение тарифа на проезд вызвано объективной необходимостью. Мы видим, как цены выросли на все — на ГСМ, на запчасти, на электроэнергию, с октября вырастут тарифы на тепло. Для того, чтобы наше предприятие могло функционировать, необходимо повысить тариф на проезд в городском электротранспорте», — отмечает директор МУП «Горэлектротранс» Николай Петряшин.

3
На сколько могут повыситься цены на проезд?

По словам Петряшина, экономически обоснованный тариф — 30 рублей 36 копеек.

Барнаульский кондуктор.
Барнаульский кондуктор.
Михаил Хаустов

Генеральный директор ООО «Евробус плюс» Роман Арапов говорит: «Мы обратились в администрацию с просьбой пересмотреть текущий тариф на проезд. Предлагаем повысить стоимость проезда до 28 рублей. При этом подчеркну, что эта цифра — компромисс, которого следует достичь, чтобы с одной стороны, наше предприятие сохранило коллектив и могло работать, а с другой, чтобы жители города не ощутили резкого роста цены».

4
Когда увеличатся тарифы?

Предприниматели считают оптимальным повышение цен на проезд с 1 ноября.

Автобус №57.
Автобус № 57.
barnaul.org
5
Кто будет принимать решение об изменениях?

Повышение тарифов рассмотрят в администрации краевой столицы. В мэрии уточняют, что вопрос обсудят на заседании Координационного совета по ценообразованию. Ориентировочно он пройдет 4−6 октября.

В состав совета входят руководители профильных городских комитетов, представители общественности и депутаты.

Перед вынесением обсуждения на Координационный совет городской комитет экономического развития и инвестиционной деятельности проведет свою экспертизу предоставленных перевозчиками данных.

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