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Экономика

В Барнауле подняли цену на проезд с 1 ноября «для баланса интересов перевозчиков и пассажиров»

В Барнауле по просьбе перевозчиков утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщает мэрия города.

Автобус с пассажирами и дождь.
Автобус с пассажирами и дождь.
Михаил Хаустов

Напомним, повысить стоимость проезда предложили перевозчики ООО «Евробус плюс» и МУП «Горэлектротранс».

«Представили анализ расходов на обслуживание и организацию перевозок. В их числе — рост цен на топливо и смазочные материалы, на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, тарифов на коммунальные услуги. Приоритетной задачей является увеличение минимального размера оплаты труда линейным работникам», — пояснили в мэрии.

Перевозчики предложили повысить стоимость проезда до 37 рублей.

В мэрии «для обеспечения баланса интересов перевозчиков и пассажиров» приняли решение об увеличении платы за проезд.

«Для тех, кто пользуется общественным транспортом нерегулярно, разовая поездка за наличный расчет и по бесконтактным банковским картам составит 28 рублей <…> Проработана целая линейка электронных транспортных карт, увеличение по которым составит 3 рубля за поездку. Так, по единому проездному билету стоимость поездки определена на уровне действующего сегодня тарифа за наличные средства — 23 рубля (1380 рублей без ограничения числа поездок в течение месяца), по электронному кошельку — 24 рубля», — говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что повышение ниже уровня инфляции. Новые тарифы вступят в силу не ранее 1 ноября 2021 года.

Кстати, в Барнауле цены на проезд в общественном транспорте не пересматривали с января 2019 года.

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