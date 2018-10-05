Бийский ФНПЦ не смог отбиться от миллионов «штрафных» налогов по «индийскому контракту»

ФНПЦ «Алтай» (Бийск, принадлежит Росимуществу) придется заплатить 4 млн доначисленных ему налогов за выполненный гособоронзаказ на поставку оборудования в Индию, сообщает Интерфакс . Предприятию удалось в суде лишь частично сократить сумму претензий.

Как следует из материалов краевого арбитража, в 2012—2015 годах ФНПЦ и ОАО «Рособоронэкспорт» заключили ряд договоров, по которым последнее от своего имени, но за счет ФНПЦ за комиссионное вознаграждение заключает контракты с Минобороны Индии на поставку, ввод в эксплуатацию оборудования, а также на инструктаж специалистов заказчика.

Речь, в частности, шла об изготовлении и отгрузке испытательных комплексов БК-1, СПР-250, СР-30 и передвижных роторных смесителей.

В свою очередь ФНПЦ заключил договоры подряда с ЗАО НПК «Алтай» (Бийск), чтобы исполнить договоры на общую сумму 33,3 млн рублей.

Позже межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края провела выездную проверку ФНПЦ. Налоговики пришли к выводу, что договоры подряда были заключены с аффилированной фирмой для занижения на 18,6 млн рублей налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. И решением от 30 июня 2017 года она доначислила предприятию более 5 млн рублей — налога, пеней и штрафов.

ФНПЦ настаивало в суде на том, что налоговым органом не доказан факт взаимозависимости ЗАО НПК «Алтай» и АО «ФНПЦ «Алтай».

Но налоговики сообщили, что все работы по контрактам НПК «Алтай» фактически выполнялись специалистами ФНПЦ «Алтай» в рамках исполнения своих служебных полномочий, на своих рабочих местах и с использованием оборудования и материалов самого налогоплательщика. Кроме того, на аффилированность компаний указывал тот факт, что большая часть физлиц — акционеров НПК являются сотрудниками ФНПЦ.

Также налоговая служба приобщила к материалам дела копии протоколов опросов сотрудников ФНПЦ, которые проводило управление ФСБ России по Алтайскому краю в ходе выездной проверки. Свидетельские показания подтвердили выводы налогового органа о том, что работы выполнялись сотрудниками ФНПЦ.

Но часть доначисленного налога суд все-таки признал незаконным. В судебное заседание были представлены документы, подтверждающие несение дополнительных материальных расходов НПК в сумме 3,8 млн рублей, в частности, на приобретение в 2013 году комплектующих, а также на привлечение контрагента в 2012 году. Арбитраж соотнес часть этих трат с расходами по договорам, заключенным с ФНПЦ. И в результате решением от 1 октября снизил часть налога — на 889,7 тыс. рублей.