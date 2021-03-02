Бийский котельный завод может стать банкротом

Налоговики и несколько организаций требуют признать Бийский котельный завод (БиКЗ) банкротом, пишет « Интерфакс » со ссылкой на материалы Арбитражного суда Свердловской области.

Инспекция ФНС по Кировскому району Екатеринбурга подала иск о признании АО «Бийский котельный завод» несостоятельным. Заседание пройдет 23 марта.

Также известно об аналогичных требованиях от ряда фирм. Например, признать бийское предприятие банкротом требует оптовая фирма из Екатеринбурга «СТМ», МУП Бийск «Водоканал» и оптовая компания из Барнаула «Промышленные поставки».

В феврале 2021 года Арбитражный суд Свердловской области отказал компании «Миг Электро» в требовании ввести наблюдение в БиКЗе. Завод во время рассмотрения дела погасил заявителю задолженность в сумме 22,6 тыс. евро.

Как сообщалось ранее, часть акций Бийского котельного завода получил логистический центр «Квэст» (Екатеринбург).

В августе 2020 года акционеры завода согласовали заключение мирового соглашения со Сбербанком России. Общая сумма платежей по кредитам составит 282,5 млн рублей.