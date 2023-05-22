22 мая
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Экономика
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Бизнес-Карта РСХБ на базе платежной системы МИР — новый продукт для предпринимателей Алтая

Россельхозбанк предлагает предпринимателям Алтайского края и Республики Алтай новый продукт: Бизнес-карту на базе платежной системы МИР. Теперь представители среднего, малого и микробизнеса получат удобный способ оплаты без комиссии в любое время от надежного российского банка и проверенной отечественной платежной системы.

Бизнес-Карта РСХБ на базе платежной системы МИР — новый продукт для предпринимателей Алтая.
Бизнес-Карта РСХБ на базе платежной системы МИР — новый продукт для предпринимателей Алтая.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Данный продукт набирает популярность у Алтайского бизнеса. Только с начала года вместе с открытием счета Бизнес-карту оформили более 100 клиентов-юрлиц. Всего же Бизнес-картами активно пользуется свыше 3000 предпринимателей Алтайского края и Республики Алтай. И это неслучайно: они обладают достаточно широким функционалом, обеспечивают безопасность средств и помогают выполнять ежедневные бизнес-задачи быстро и эффективно. Россельхозбанк продолжает развивать возможности этого продукта», — прокомментировал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

Бизнес-карта — это дебетовая карта, привязанная к расчетному счету юридического лица, ИП с помощью которой представитель компании может расплачиваться ей в торгово- сервисных предприятиях по терминалу и в интернете или снимать/вносить наличные. Основная цель такой карты — оплата расходов на ведение бизнеса.

Среди ключевых преимуществ Бизнес-карты от РСХБ:

  • Снятие наличных в любых банкоматах до 300 тыс. рублей в сутки.
  • Мгновенное внесение наличных на счет.
  • Функция мониторинга расходов и установки лимита по карте.
  • Бесплатный выпуск неограниченного количества карт клиенту.
  • Перевод с Бизнес-карты на карты физических лиц.

Бизнес-карту МИР от Россельхозбанка можно добавить в приложение МИР Pay и бесконтактно оплачивать любые расходы юридических лиц. Она позволяет оперативно бронировать и оплачивать билеты, гостиницы, трансфер в командировках, страховки, топливо на АЗС, представительские и хозяйственные расходы.

Подробнее узнать о других продуктах для бизнеса в РСХБ можно на официальном сайте банка и в ближайшем офисе.

АО «Россельхозбанк»

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