Бизнес-омбудсмен призвал власти во время локдауна самим оплачивать простой работников

Государство при введении локдауна или длинных выходных из-за коронавируса должно оплачивать простой сотрудников напрямую, минуя работодателя, говорится в докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

В докладе предложены срочные меры поддержки малого и среднего бизнеса, пишет ТАСС.

В качестве других мер омбудсмен предлагает продлить мораторий на проверки предпринимателей до конца 2022 года; компенсировать затраты на тестирование на коронавирус, продлить компенсации на приобретение средств индивидуальной защиты.

А также — заморозить для малых и средних предприятий рост тарифов на коммунальные услуги до 2023 года; ввести льготное рефинансирование и реструктуризацию кредитов, потерявших в 2020 году больше 30% выручки; ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости на 2020−2022 годы; ослабить ограничения на привлечение трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья, пишет bfm.ru.

Ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил возобновить выдачу кредитов под 2% пострадавшему бизнесу.

Он напомнил, что в прошлом году это было самой действенной мерой поддержки бизнеса и сохранения занятости.