Омбудсмен по защите прав предпринимателей призвал государство помочь бизнесу

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил возобновить выдачу кредитов под 2% пострадавшему бизнесу.

Он напомнил, что в прошлом году это было самой действенной мерой поддержки бизнеса и сохранения занятости, пишет ТАСС.

В случае обострения ситуации с коронавирусом сейчас нужно возобновить такую практику, считает омбудсмен. Возможно, нужно будет вводить более серьезные меры поддержки.

Так, Титов считает, что государству целесообразно взять на себя выплату зарплаты на предприятиях наиболее пострадавших отраслей, пишет bfm.ru.

Между тем власти Новосибирской области не исключают введения локдауна из-за ситуации с ковидом.