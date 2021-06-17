Власти соседнего с Алтаем региона не исключают введения локдауна из-за ситуации с ковидом

«Две недели в Новосибирской области идет рост количества обращений пациентов с подозрением на пневмонию и коронавирусную инфекцию», — сообщает пресс-служба регионального правительства 17 июня.
Специалисты связывают волну заболеваемости с ослаблением мер предосторожности среди населения: люди перестали соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, обрабатывать руки антисептиком. Значительная часть пациентов реанимации — невакцинированные и не переболевшие ранее, пишет Тайга.инфо.
«Вакцинация 60% взрослого населения региона предотвратит распространение инфекции, вирус не будет настолько опасен и пандемия пойдет на спад», — считает замминистра здравоохранения Елена Аксенова.
Специалисты не исключают дополнительное введение ограничительных мер — вплоть до локдауна.
Ранее сообщалось, что Кемеровская область ввела обязательную вакцинацию против коронавируса. Ранее к аналогичным мерам прибегли власти Москвы и Московской области.
Прививку от коронавируса обязаны сделать все сотрудники органов госвласти и местного самоуправления, а также 60% всех существующих в области организаций.