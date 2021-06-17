17 июня 29°C
Коронавирус
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Власти соседнего с Алтаем региона не исключают введения локдауна из-за ситуации с ковидом

Новосибирские власти не исключают введения локдауна из-за коронавируса. Специалисты отмечают увеличение количества обращений новосибирцев с подозрением на коронавирус и пневмонию.

«КовиВак», вакцина от коронавируса.
«КовиВак», вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

«Две недели в Новосибирской области идет рост количества обращений пациентов с подозрением на пневмонию и коронавирусную инфекцию», — сообщает пресс-служба регионального правительства 17 июня.

Специалисты связывают волну заболеваемости с ослаблением мер предосторожности среди населения: люди перестали соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, обрабатывать руки антисептиком. Значительная часть пациентов реанимации — невакцинированные и не переболевшие ранее, пишет Тайга.инфо.

«Вакцинация 60% взрослого населения региона предотвратит распространение инфекции, вирус не будет настолько опасен и пандемия пойдет на спад», — считает замминистра здравоохранения Елена Аксенова.

Специалисты не исключают дополнительное введение ограничительных мер — вплоть до локдауна.

Ранее сообщалось, что Кемеровская область ввела обязательную вакцинацию против коронавируса. Ранее к аналогичным мерам прибегли власти Москвы и Московской области.

Прививку от коронавируса обязаны сделать все сотрудники органов госвласти и местного самоуправления, а также 60% всех существующих в области организаций.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость