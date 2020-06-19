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Экономика

Бизнес просит Мишустина отменить курортный сбор в Алтайском крае

Российский союз промышленников и предпринимателей просит правительство РФ ввести мораторий курортный сбор, который действует в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Об этом сообщают «Известия».

Белокуриха. Туризм. Алтай.
Белокуриха. Туризм. Алтай.
Настасья Коваленко

В обращении говорится, что для восстановления экономики и дальнейшего роста предприятий туристического и гостиничного бизнеса необходимы меры господдержки.

На какой срок предлагают остановить курортный сбор — не сообщается.

По закону, каждый регион имеет право приостанавливать его, установив период отсрочки исходя из реальной ситуации.

Отказаться от взимания курортного сбора в Алтайском крае не собираются, сообщили изданию в пресс-службе краевого правительства. Платеж по-прежнему действует в Белокурихе.

«Отмена сбора — капля в море и существенно на ценообразование в отрасли не повлияет», — уверен директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Ранее депутаты АКЗС приняли закон о переносе сроков перечислений средств курортного сбора. Предприниматели Белокурихи смогут перечислить в краевой бюджет собранные с 1 марта по 31 декабря средства до 10 января 2021 года.

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