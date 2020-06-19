Бизнес просит Мишустина отменить курортный сбор в Алтайском крае

В обращении говорится, что для восстановления экономики и дальнейшего роста предприятий туристического и гостиничного бизнеса необходимы меры господдержки.
На какой срок предлагают остановить курортный сбор — не сообщается.
По закону, каждый регион имеет право приостанавливать его, установив период отсрочки исходя из реальной ситуации.
Отказаться от взимания курортного сбора в Алтайском крае не собираются, сообщили изданию в пресс-службе краевого правительства. Платеж по-прежнему действует в Белокурихе.
«Отмена сбора — капля в море и существенно на ценообразование в отрасли не повлияет», — уверен директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
Ранее депутаты АКЗС приняли закон о переносе сроков перечислений средств курортного сбора. Предприниматели Белокурихи смогут перечислить в краевой бюджет собранные с 1 марта по 31 декабря средства до 10 января 2021 года.