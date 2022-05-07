Бизнес зовут на масштабный агрофорум, который предлагают сделать еще больше

В этом году мероприятие будет проходить 29−30 июня. Место проведения неизменно — Сибирский агропарк, расположенный на 37 километре Павловского тракта.
Прием заявок на участие в агрофоруме «День сибирского поля-2022» продлится до 6 июня. Инструкция по регистрации размещена на сайте в разделе «Информация для участников и посетителей».
В 2021 году выставку провели впервые после годичной ковидной паузы. Количество участников по сравнению с 2019 годом выросло, география стала обширнее.
В 2019 году аккредитованных компаний, представлявших сельхозтехнику, комплектующие, оборудование, технологии и многое другое, что необходимо аграриям каждый день, было 260, в 2021-ом — уже 280.
Приехали они из 26 регионов России. На выставке было размещено около 550 единиц агротехники. Более 90 единиц из них — разработки предприятий, входящих в состав Алтайского кластера аграрного сельхозмашиностроения.
Примечательно, сами участники считают, что площади выставки пора расширять. В апреле на совещании в правительстве об этом сказал президент «Агроцентра» Александр Костин. По его словам, компания хотела бы представить больше образцов техники, но сделать этого не может из-за нехватки площадей.