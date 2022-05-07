7 мая
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Экономика

Бизнес зовут на масштабный агрофорум, который предлагают сделать еще больше

На сайте Сибирского агропарка стартовала аккредитация компаний, планирующих очно участвовать в ежегодном агропромышленном форуме «День сибирского поля». Ранее сами участники выставки говорили о том, что неплохо было бы ее расширить, так как желающие уже не вмещаются.

Сибирский день поля.
Сибирский день поля.
Анна Зайкова

В этом году мероприятие будет проходить 29−30 июня. Место проведения неизменно — Сибирский агропарк, расположенный на 37 километре Павловского тракта.

Прием заявок на участие в агрофоруме «День сибирского поля-2022» продлится до 6 июня. Инструкция по регистрации размещена на сайте в разделе «Информация для участников и посетителей».

В 2021 году выставку провели впервые после годичной ковидной паузы. Количество участников по сравнению с 2019 годом выросло, география стала обширнее.

В 2019 году аккредитованных компаний, представлявших сельхозтехнику, комплектующие, оборудование, технологии и многое другое, что необходимо аграриям каждый день, было 260, в 2021-ом — уже 280.

&quot;День сибирского поля-2021&quot;.
«День сибирского поля-2021».
Анна Зайкова

Приехали они из 26 регионов России. На выставке было размещено около 550 единиц агротехники. Более 90 единиц из них — разработки предприятий, входящих в состав Алтайского кластера аграрного сельхозмашиностроения.

Примечательно, сами участники считают, что площади выставки пора расширять. В апреле на совещании в правительстве об этом сказал президент «Агроцентра» Александр Костин. По его словам, компания хотела бы представить больше образцов техники, но сделать этого не может из-за нехватки площадей.

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