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12 февраля -16°C

Бизнесмен Гарри Шония купил у Алтайского края завод «Модест»

12 февраля прошли торги по продаже акций единственного на Алтае завода по производству детского питания на молочной основе «Модест», который находился в собственности региона. Как и ожидалось, предприятие перешло под контроль «Барнаульского молочного комбината».

Гарри Шония на открытии гостиницы "Алтай" после реконструкции.
Гарри Шония на открытии гостиницы "Алтай" после реконструкции.
Анна Зайкова.

Официально победителем торгов признан Гарри Шония. Он является совладельцем и председателем совета директоров «БМК». За завод он предложил 64 млн рублей.

По данным altapress.ru, на торгах у него был один конкурент, такое же частное лицо.

Как продавали завод

На торги были выставлены 23 659 обыкновенных именных бездокументарных акций. Каждая из них оценивается в 1000 рублей. Начальная цена лота — 63,6 млн рублей.

На производстве &quot;Модеста&quot;.
На производстве «Модеста».
Анна Зайкова

По договору потенциальный покупатель обязан сохранить цех производства детского питания и оставить не менее 73 рабочих мест. Ограничения действуют в течение одного года. После этого победитель волен не выполнять данные условия.

О том, что уникальное для региона предприятие выставлено на продажу, стало известно весной 2019 года. Тогда краевые депутаты, которые официально не могут влиять на процесс приватизации, большинством все-таки выступили против продажи.

В данном вопросе решили взять паузу.

На производстве &quot;Модеста&quot;.
На производстве «Модеста».
Анна Зайкова

Осенью того же года общественное мнение изменилось: управление имущества внесло «Модест» в план приватизации, а в конце декабря было объявило о проведении торгов.

Что известно о «Модесте»

Завод «Модест» основан в 1992 году. На сегодняшний день он является единственным в Алтайском крае предприятием, выпускающим детское питание на молочной основе.

Объемы производства на предприятии ежегодно увеличиваются примерно на 10%. Вся продукция сертифицирована по ГОСТу.

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