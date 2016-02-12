Бизнесмен Гарри Шония купил у Алтайского края завод «Модест»

12 февраля прошли торги по продаже акций единственного на Алтае завода по производству детского питания на молочной основе «Модест», который находился в собственности региона. Как и ожидалось, предприятие перешло под контроль «Барнаульского молочного комбината».

Официально победителем торгов признан Гарри Шония. Он является совладельцем и председателем совета директоров «БМК». За завод он предложил 64 млн рублей.

По данным altapress.ru, на торгах у него был один конкурент, такое же частное лицо.

Как продавали завод

На торги были выставлены 23 659 обыкновенных именных бездокументарных акций. Каждая из них оценивается в 1000 рублей. Начальная цена лота — 63,6 млн рублей.

На производстве «Модеста». Анна Зайкова

По договору потенциальный покупатель обязан сохранить цех производства детского питания и оставить не менее 73 рабочих мест. Ограничения действуют в течение одного года. После этого победитель волен не выполнять данные условия.

О том, что уникальное для региона предприятие выставлено на продажу, стало известно весной 2019 года. Тогда краевые депутаты, которые официально не могут влиять на процесс приватизации, большинством все-таки выступили против продажи.

В данном вопросе решили взять паузу.

На производстве «Модеста». Анна Зайкова

Осенью того же года общественное мнение изменилось: управление имущества внесло «Модест» в план приватизации, а в конце декабря было объявило о проведении торгов.

Что известно о «Модесте»

Завод «Модест» основан в 1992 году. На сегодняшний день он является единственным в Алтайском крае предприятием, выпускающим детское питание на молочной основе.

Объемы производства на предприятии ежегодно увеличиваются примерно на 10%. Вся продукция сертифицирована по ГОСТу.