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6 ноября 4°C

Губернатор Томенко предложил продать «Модест». Что с заводом будет дальше?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес завод «Модест», акции которого принадлежат региону, в прогнозный план приватизации до 2020 года. Означает ли это, что предприятие точно выставят на торги, кто может стать потенциальным покупателем и почему о проблемах не говорили раньше, читайте в нашем разборе.

На производстве "Модеста".
На производстве "Модеста".
Анна Зайкова
1 Какова дальнейшая процедура?

Постановление о внесении «Модеста» в план приватизации Виктор Томенко подписал 31 октября. Однако это не означает, что завод сразу выставят на торги — для этого еще требуется разрешение краевых депутатов.

Как сообщил altapress.ru, Сергей Серов, вице-спикер Алтайского заксобрания, вопрос о продаже предприятия будет рассматривать комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

На обсуждение пригласят представители Алтайпищепрома и краевого управления имущества, которым предстоит доказать необходимость приватизации. Обсудить судьбу «Модеста» планируется до конца года.

Далее вопрос вынесут на сессию АКЗС.

На производстве &quot;Модеста&quot;.
На производстве «Модеста».
Анна Зайкова
2 Что думают по этому поводу депутаты?

В апреле нынешнего года краевые депутаты уже высказывались по поводу приватизации молочного завода — тогда большинство из них были против. Народные избранники ссылались на то, что предприятие ежегодно работает с чистой прибылью, производит отчисления в бюджеты всех уровней, в том числе в краевой и местный.

Сейчас, судя по всему, мнение депутатов изменилось. Члены фракции «Единая Россия», скорее всего, будет голосовать за продажу «Модеста». Против, вероятно, выступят эссеры. На октябрьской сессии АКЗС их лидер Александр Молотов сообщил, что не поддерживает идею приватизации единственного в регионе производителя детского питания на молочной основе.

3 Почему решили продать завод?

В августе нынешнего года на заводе «Модест» появился новый директор Дмитрий Ширнин, и сразу в СМИ началась активная информационная политика по продвижению идей приватизации. Новое руководство рассказывало, что предприятию в статусе унитарного сложно вести переговоры с торговыми сетями, не хватает денег на модернизацию, нет свободных площадей.

В Алтайпищепроме подчеркивали, что на заводе низкая производительность труда. По этому показателю «Модест» якобы серьезно отстает от всех остальных молочных предприятий региона, которые, к слову, находятся в частной собственности.

4 Почему об этих проблемах не говорили раньше?

До последнего времени «Модест» был чуть ли не образцовым алтайским заводом и большим «любимчиком» экс-губернатора Александра Карлина, который регулярно посещал предприятие с помпезными визитами.

Открытие новой линии по фасовке продукции на предприятии &quot;Модест&quot; в 2014 году.
Открытие новой линии по фасовке продукции на предприятии «Модест» в 2014 году.
Олег Богданов

Поговаривают, что о проблемах завода глава региона мог знать уже тогда, но категорически отказывался обсуждать вопрос приватизации, считая, что сохранять краевое имущество надо до конца. С уходом Карлина политика изменилась и первым в очереди на продажу оказался тепличный комбинат «Индустриальный», у которого накопилась масса долгов.

Теперь, судя по всему, пришло время «Модеста».

5 Кто может стать покупателем?

Официально об этом, конечно, никто не говорит, однако в кулуарах обсуждается интерес к заводу детского питания со стороны «Барнаульского молочного комбината». Гигант алтайского молпрома находится на одной территории с «Модестом» и потенциально имеет ресурсы для его развития.

На производстве &quot;Модеста&quot;.
На производстве «Модеста».
Анна Зайкова

Интересен и еще один факт — Дмитрий Ширнин, пришедший на завод в качестве нового руководителя, ранее работал в аффилированной комбинатом компании «Сибирское подворье», выпускающей плавленные сыры. В профессиональном сообществе его в открытую называют «ставленником БМК».

Порталу «Толк» Дмитрий Ширнин говорил, что «в случае приватизации „Модеста“ в частные руки собственник готов вкладывать в развитие бизнеса немалые инвестиции, чтобы развивать предприятие, сохраняя качество продукции».

Получается, что потенциального покупателя он знает.

6 Как долго могут продавать завод?

Если депутаты примут его приватизацию, а скорее всего, так оно и произойдет, маховик продажи будет запущен.

На производстве &quot;Модеста&quot;.
На производстве «Модеста».
Анна Зайкова

Минимуществу предстоит выбрать фирму, которая займется оценкой активов, затем будет определена начальная стоимость, завод выставят на продажу. Как правило, все эти процедуры занимают около полугода.

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