Губернатор Томенко предложил продать «Модест». Что с заводом будет дальше?

1 Какова дальнейшая процедура?

Постановление о внесении «Модеста» в план приватизации Виктор Томенко подписал 31 октября. Однако это не означает, что завод сразу выставят на торги — для этого еще требуется разрешение краевых депутатов.

Как сообщил altapress.ru, Сергей Серов, вице-спикер Алтайского заксобрания, вопрос о продаже предприятия будет рассматривать комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

На обсуждение пригласят представители Алтайпищепрома и краевого управления имущества, которым предстоит доказать необходимость приватизации. Обсудить судьбу «Модеста» планируется до конца года.

Далее вопрос вынесут на сессию АКЗС.