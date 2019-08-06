Бизнесмен Павел Тулин вышел из банкротства, заключив «мировое» с кредиторами

Арбитражный суд Алтайского края прекратил дело о банкротстве барнаульского бизнесмена Павла Тулина, заключившего мировое соглашение с кредиторами. По условиям соглашения, к 1 июня 2021 года бизнесмен полностью погасит всю задолженность.

Решение о признании Павла Тулина банкротом и введении реализации его имущества суд вынес в мае 2018 года по заявлению конкурсного управляющего «Зернобанка».

Как пояснил altapress.ru бизнесмен, после отзыва лицензии «Зернобанка» в 2015 году конкурсный управляющий банка потребовал досрочно вернуть все взятые в банке кредиты. На тот момент (2016 год) сразу вернуть всю сумму было невозможно.

Затем, уже в ходе процедуры банкротства, Тулин предложил кредиторам заключить мировое соглашение и оговорить в нем порядок погашения задолженности. С осени 2018 года он добивался включения этого вопроса в повестку дня собрания кредиторов. Но они четырежды признавали несостоявшимися из-за отсутствия кворума. Наконец, 17 мая собрание состоялось и стороны пришли к согласию.

«Переговоры шли непросто, но договориться удалось», — рассказал Павел Тулин.

По условиям мирового соглашения, бизнесмен погасит долг перед «Зернобанком» (около 230 млн рублей) в рассрочку, последние выплаты будут сделаны 1 июня 2021 года.

Если он выполнит все обязательства в соответствии с документом, «Зернобанк» откажется от части пени — около 18,5 млн рублей. Если же, наоборот, порядок погашения будет нарушен, «Зернобанк» взыщет всю сумму долга и продаст принадлежащую бизнесмену недвижимость — помещение в цокольном этаже жилого дома на пр. Социалистический, 59.

Мировое соглашение утверждено арбитражным судом, дело о банкротстве бизнесмена прекращено.

Несколько раньше мировое соглашение с кредитором заключил бизнесмен Сергей Хачатурян. А в начале 2018 года со своими кредиторами «замирились» Сергей и Надежда Ферапонтовы.