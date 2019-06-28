Наследник империи Сергея Хачатуряна вышел из банкротства, погасив долг недвижимостью

Арбитражный суд Алтайского края утвердил мировое соглашение Дениса Хачатуряна с его кредитором и прекратил дело о его банкротстве. Согласно материалам суда, в счет погашения долга Хачатурян передаст кредитору доли в двух фирмах и часть здания в Барнауле на ул. Л. Толстого, 16, где располагалась галерея «Кармин».

Вернул недвижимость

Предприниматель Денис Хачатурян, сын и наследник известного в крае бизнесмена и мецената Сергея Хачатуряна, признан банкротом 25 мая 2018 года. Инициировал банкротство «Алтайэнергосбыт», которому предприниматель оказался должен около 4,5 млн рублей. Сам Хачатурян-младший не был согласен с этим долгом. Но доказать в суде, что долга нет, не смог.

Между тем, банкротство пошло ему на пользу. В ходе процедуры его финуправляющий потребовал в арбитраже вернуть ему часть барнаульского здания на ул. Л. Толстого, 16 (две трети доли в праве общей собственности) — то самое, где и располагалась организованная его отцом галерея «Кармин».

Ранее Хачатурян-младший пояснял altapress.ru: недвижимость у него «отжала» его бывший юрист Татьяна Иванова в 2015 году. В 2017-м Индустриальный райсуд признал ее виновной в мошенничестве, из-за которого она и приобрела право собственности на целый ряд объектов, А в октябре 2018-го арбитраж пришел к выводу: договор купли-продажи с Ивановой недействительный, недвижимость вернулась к Хачатуряну.

Договорился с кредитором

В конце 2018 года в реестр кредиторов Хачатуряна суд включил Андрея Кузнецова с долгом 15 млн рублей. Затем Кузнецов погасил часть долга Хачатуряна «Алтайэнергосбыту» (2 млн рублей) и выкупил у энергокомпании остальную часть долга с процентами (по договору цессии), заключив обязательство расплатиться постепенно.

После этого основным кредитором Дениса Хачатуряна стал Кузнецов. И 24 июня арбитраж утвердил между ними мировое соглашение.

По условиям соглашения, Кузнецов оплатит все расходы на процедуру банкротства, а Хачатурян погасит долги перед ним путем передачи в его собственность половину долей в фирмах «Алтай-ленд» и «Кокс-тревэл» и одной трети доли в здании на ул. Льва Толстого, 16 (где располагалась галерея «Кармин»).

Дело о банкротстве Дениса Хачатуряна прекращено.

«Новоалтайский завод железобетонных изделий» ( НЖБИ). Олег Богданов

История бизнеса

Бизнес, перешедший Денису Хачатуряну от его отца Сергея Хачатуряна в 2012 году, находился в тяжелом состоянии, рассказывал altapress.ru сам предприниматель.

«Новоалтайский завод ЖБИ» был близок к банкротству (уже в июне 2018 года суд признал его банкротом). Холдинговая компания «АлтайИнвестГрупп», президентом которой был Сергей Хачатурян, уже проходила процедуру банкротства (завершена в 2014 году).

Из-за долгов по поручительству обанкротилась и туристическая фирма «Кокс-тревэл» (конкурсное производство продолжается).

Но теперь, очевидно, у Дениса Хачатуряна появились шансы начать новый этап развития бизнеса. Вернул он не только здание в Барнауле, но и все имущество базы отдыха в Чемале «Ареда 1», которое в 2014 году тоже перешло в другие руки при посредничестве Татьяны Ивановой.

База отдыха «Ареда 1». Чемал. areda-1.ru

Кто еще из алтайских бизнесменов пошел на мировую с кредиторами

Заключение мирового соглашения с кредиторами в ходе банкротства алтайских бизнесменов — не очень часто явление. Тем не менее, такие случаи известны.

К примеру. в начале 2018 года суд утвердил мировое соглашение между Сергеем и Надеждой Ферапонтовыми и их кредиторами, дело о банкротстве прекращено. В июле арбитраж рассмотрит мировое соглашение с предпринимателем Павлом Тулиным. Если оно будет утверждено, его банкротство также прекратится.