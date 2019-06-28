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Наследник империи Сергея Хачатуряна вышел из банкротства, погасив долг недвижимостью

Арбитражный суд Алтайского края утвердил мировое соглашение Дениса Хачатуряна с его кредитором и прекратил дело о его банкротстве. Согласно материалам суда, в счет погашения долга Хачатурян передаст кредитору доли в двух фирмах и часть здания в Барнауле на ул. Л. Толстого, 16, где располагалась галерея «Кармин».

Денис Хачатурян рассчитывает, что галерея "Кармин" со временем возобновит работу.
Денис Хачатурян рассчитывает, что галерея "Кармин" со временем возобновит работу.
Олег Богданов

Вернул недвижимость

Предприниматель Денис Хачатурян, сын и наследник известного в крае бизнесмена и мецената Сергея Хачатуряна, признан банкротом 25 мая 2018 года. Инициировал банкротство «Алтайэнергосбыт», которому предприниматель оказался должен около 4,5 млн рублей. Сам Хачатурян-младший не был согласен с этим долгом. Но доказать в суде, что долга нет, не смог.

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Между тем, банкротство пошло ему на пользу. В ходе процедуры его финуправляющий потребовал в арбитраже вернуть ему часть барнаульского здания на ул. Л. Толстого, 16 (две трети доли в праве общей собственности) — то самое, где и располагалась организованная его отцом галерея «Кармин».

Ранее Хачатурян-младший пояснял altapress.ru: недвижимость у него «отжала» его бывший юрист Татьяна Иванова в 2015 году. В 2017-м Индустриальный райсуд признал ее виновной в мошенничестве, из-за которого она и приобрела право собственности на целый ряд объектов, А в октябре 2018-го арбитраж пришел к выводу: договор купли-продажи с Ивановой недействительный, недвижимость вернулась к Хачатуряну.

Договорился с кредитором

В конце 2018 года в реестр кредиторов Хачатуряна суд включил Андрея Кузнецова с долгом 15 млн рублей. Затем Кузнецов погасил часть долга Хачатуряна «Алтайэнергосбыту» (2 млн рублей) и выкупил у энергокомпании остальную часть долга с процентами (по договору цессии), заключив обязательство расплатиться постепенно.

После этого основным кредитором Дениса Хачатуряна стал Кузнецов. И 24 июня арбитраж утвердил между ними мировое соглашение.

По условиям соглашения, Кузнецов оплатит все расходы на процедуру банкротства, а Хачатурян погасит долги перед ним путем передачи в его собственность половину долей в фирмах «Алтай-ленд» и «Кокс-тревэл» и одной трети доли в здании на ул. Льва Толстого, 16 (где располагалась галерея «Кармин»).

Дело о банкротстве Дениса Хачатуряна прекращено.

&quot;Новоалтайский завод железобетонных изделий&quot; (НЖБИ).
«Новоалтайский завод железобетонных изделий» (НЖБИ).
Олег Богданов

История бизнеса

Бизнес, перешедший Денису Хачатуряну от его отца Сергея Хачатуряна в 2012 году, находился в тяжелом состоянии, рассказывал altapress.ru сам предприниматель.

«Новоалтайский завод ЖБИ» был близок к банкротству (уже в июне 2018 года суд признал его банкротом). Холдинговая компания «АлтайИнвестГрупп», президентом которой был Сергей Хачатурян, уже проходила процедуру банкротства (завершена в 2014 году).

Из-за долгов по поручительству обанкротилась и туристическая фирма «Кокс-тревэл» (конкурсное производство продолжается).

Но теперь, очевидно, у Дениса Хачатуряна появились шансы начать новый этап развития бизнеса. Вернул он не только здание в Барнауле, но и все имущество базы отдыха в Чемале «Ареда 1», которое в 2014 году тоже перешло в другие руки при посредничестве Татьяны Ивановой.

База отдыха &quot;Ареда 1&quot;. Чемал.
База отдыха «Ареда 1». Чемал.
areda-1.ru

Кто еще из алтайских бизнесменов пошел на мировую с кредиторами

Заключение мирового соглашения с кредиторами в ходе банкротства алтайских бизнесменов — не очень часто явление. Тем не менее, такие случаи известны.

К примеру. в начале 2018 года суд утвердил мировое соглашение между Сергеем и Надеждой Ферапонтовыми и их кредиторами, дело о банкротстве прекращено. В июле арбитраж рассмотрит мировое соглашение с предпринимателем Павлом Тулиным. Если оно будет утверждено, его банкротство также прекратится.

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