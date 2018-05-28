Наследника империи Сергея Хачатуряна признали банкротом

Денис Хачатурян — один из наследников бизнеса некогда знаменитого алтайского предпринимателя и мецената Сергея Хачатуряна, скоропостижно скончавшегося в 2012 году. Правда, к 2012 году многие предприятия, входившие в состав этого бизнеса, проходили через процедуру банкротства.

А в июле 2017 году "Алтайэнергосбыт" подал в арбитраж заявление о признании банкротом уже самого Дениса Хачатуряна — он задолжал компании 4,6 млн рублей. Как мог появиться такой долг?

История долга

Денис Хачатурян был собственником подстанции "Новоалтайского завода ЖБИ" и ЛЭП длиной 267 метров, следует из материалов Алтайского крайсуда.

По расчетам энергетиков, в результате эксплуатации этих объектов возникли потери на 5,2 млн киловатт-часов. Хачатуряну и предъявили их к оплате — именно на собственника сетевых объектов закон возложил обязанность оплачивать фактические потери электроэнергии, указывает суд.

Как мог накопиться такой долг? От подстанции запитана значительная часть жителей Новоалтайска и ряд социально-значимых объектов города, пояснили в "Алтайэнергосбыте".

Сергей Петров,

замгендиректора "Алтайэнергосбыта":

— Это служило своего рода "щитом", не позволявшим своевременно прекратить энергопотребление.

Стороны вели разбирательства по поводу долга в суде. Но то, что именно Денис Хачатурян как физлицо должен оплатить потери, энергетики доказали как в Центральном районном суде, так и в краевом.

Долг не оплатил

Правда, сам Денис Хачатурян в ходе этих разбирательств говорил, что подстанцию и ЛЭП эксплуатировал арендатор — так что это не его личный долг. Но его аргументы краевой суд счел недостаточными.

При этом в "Алтайэнергосбыте" сообщили altapress.ru, что это имущество последовательно передавалось во владение ряда лиц.

Сергей Петров,

замгендиректора "Алтайэнергосбыта":

— Можно предположить, что целью передачи имущества было снятие возможных финансовых рисков и дополнительных имущественных обременений с компании, которая использовала его в производственной деятельности — "Новоалтайского завода ЖБИ". Отметим, что господин Хачатурян одновременно являлся как учредителем, так и руководителем завода.

Просил дать время

Энергетики признают: бизнесмен предпринимал некоторые меры по урегулированию задолженности. Тем не менее, долг он так и не оплатил. В итоге энергокомпания пошла в арбитраж с заявлением о его банкротстве, пояснили в "Алтайэнергосбыте".

Но сначала арбитраж банкротом его не признал — он лишь ввел реструктуризацию: погашение долга в рассрочку. Не хватало только плана реструктуризации. А план так и не утвердили.

В апреле уже 2018 года представитель бизнесмена просил арбитражного судью дать еще два месяца на доработку плана. Ведь как раз сейчас в Индустриальном райсуде бизнесмен добивается возврата долей здания на ул. Льва Толстого, 16, объяснял он. Имущество дорогостоящее: 80-100 млн рублей. Когда его удастся вернуть, положение Хачатуряна улучшится — и он рассчитается со всеми кредиторами, пояснил представитель.

Со своей стороны энергетики предложили не откладывать решение. И арбитраж откладывать не стал. Дениса Хачатуряна признали банкротом 18 мая.

План без источников

Прокомментировали энергетики и свою позицию в арбитражном суде — она довольно жесткая.

Сергей Петров,

замгендиректора "Алтайэнергосбыта":

— В ходе арбитражного разбирательства мы столкнулись с тем, что ответчик препятствовал установлению своего фактического финансового положения — не предоставлял справки о наличии, движении имущества и т. д.

Кроме того, в энергокомпании пояснили, почему не видели смысла в утверждении плана реструктуризации.

Сергей Петров,

замгендиректора "Алтайэнергосбыта":

— По нашему мнению, план реструктуризации был предложен Хачатуряном с целью выиграть время, без реального намерения погасить долги. По сути, предложенный план представлял собой отсрочку по оплате долгов на два года и не был обеспечен реальными источниками финансирования.

При этом энергетики все же предполагают, что у бизнесмена достаточно средств, чтобы в кратчайшие сроки погасить весь долг — ведь он собственник имущества, учредитель и руководитель ряда компаний.

Что означает банкротство

По мере распродажи имущества гражданина долги его кредиторов погашают — если, конечно, финансовый управляющий находит то, что пригодно к продаже.

При этом с момента признания банкротом сам гражданин уже не вправе распоряжаться своим имуществом, вошедшим в конкурсную массу (включая ценные бумаги). Все права теперь у его финансового управляющего — в деле Дениса Хачатуряна это Евгений Федоров.

После признания банкротом гражданин уже не может сам продать свое имущество, открыть банковский счет или вклад. Ничтожны любые сделки с имуществом, вошедшим в конкурсную массу, совершенные без участия финуправляющего, которому также перешли права участника юрлиц, принадлежащих банкроту.

Своему финансовому "начальнику" гражданин–банкрот обязан передать все свои банковские карты и договора вкладов. А банки со своей стороны должны уведомить его о вкладах, счетах, договорах аренды банковских ячеек гражданина. В ходе процедуры реализации банкроту могут ограничить выезд за границу.