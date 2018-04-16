Продажа участков бывшего алтайского вице-губернатора в Горном Алтае вызвала ажиотаж

Распродажа участков, принадлежавших обанкротившемуся бывшему вице-губернатору и экс-гендиректору "Алтайэнерго" Сергею Шабалину и расположенных в Чемальском районе Республики Алтай, завершилась 11 апреля. Большинство из них купил гражданин, зарегистрированный в Брянске и использовавший особую тактику. Спрос был ажиотажный.
Семь земельных участков признанного банкротом в 2016 году Сергея Шабалина выставили на торги в конце января 2018 года. По условиям, после объявления торгов цена участков снижалась от начальной, установленной оценщиком (от 1 до 2,6 млн рублей), до минимальной: 1 рубль.
Желающих купить участки не было до 5 апреля. А затем начался ажиотажный спрос. На некоторые лоты подали до 19 заявок. Из Алтайского края был всего один претендент — жительница Барнаула Светлана Бужинская (она часто участвует в торгах по банкротству). Но она не "взяла" ни одного лота.
И хотя в дальнейшем часть заявок были отклонены, все семь участков проданы на весьма конкурентных условиях. И не за рубль. Хотя и намного дешевле той рыночной цены, которую изначально установил в ходе процедуры банкротства оценщик.
В торгах, на которых продавали участок площадью 17,4 га в районе урочища Тыткескен (кадастровый номер 04:05:071010:211), участвовали 11 претендентов (лот №2). А продали его за 192 тыс. рублей Егору Соловьеву из Самарской области. До начала торгов оценщик считал, что рыночная цена земли — 2,3 млн рублей.
Участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйств и относится к категории "земли сельхозназначения".
Еще один участок — уже в 12,5 га в урочище Чичка (лот №5) — за 101 тыс. рублей купил Денис Гребеньков из Москвы. Земля предназначена для ведения сельского хозяйства.
Остальные лоты (участки площадью около 12,5 га в урочищах Кралдон и Чичка) взял Владимир Тишинский (зарегистрирован в Брянске). На всех пяти торгах он предлагал ровно 10% от цены оценщика. Тактика оказалась выигрышной — его предложение было больше, чем всех остальных. При этом некоторые его конкуренты предлагали по 1-5 тыс. рублей.
Тишинский не индивидуальный предприниматель и не учредитель какой-либо компании. Хотя, судя по данным портала "За честный бизнес", был и тем, и другим. Он часто участвует во всевозможных торгах, связанных с банкротством физических и юридических лиц. И, видимо, купил участки для перепродажи.
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