На торги выставили исторически первое сельхозпредприятие супругов Антипиных

Конкурсный управляющий сельхозпредприятия "Изумрудное" выставил его на торги единым имущественным комплексом. В лот входит как движимое, так и недвижимое имущество предприятия, включая несколько крупных участков на тысячи гектаров. "Изумрудное" — предприятие, с которого супруги Ольга и Александр Антипины начали свой сельхозбизнес в Алтайском крае.
Сельхозпредприятие "Изумрудное", зарегистрированное в селе Куйбышево (Краснощековский район), признано банкротом еще в марте 2015 года, однако на продажу выставлено только сейчас. Стартовая цена имущественного комплекса — 198 млн рублей. Заявки принимаются с 19 марта, торги состоятся 27 апреля.
На продажу выставлено все, что было собрано в свое время супругами Ольгой и Александром Антипиными. На своей первой публичной встрече с журналистами в 2010 году Ольга Антипина рассказала, что именно с "Изумрудного" они начинали свой сельскохозяйственный бизнес, а до этого занимались недвижимостью в Барнауле.
Тогда же она сообщила, что отдельно был выкуплен маралихинский пивзавод, на котором они стали производить питьевую воду. Сейчас же пивзавод — составная часть "Изумрудного" и входит в состав лота.
Кроме здания пивзавода в Маралихе а лот входит восемь коровников, здание конторы хозяйства, две АЗС (они, впрочем, расположены не в Краснощековском районе), техника, более 25 земельных участков. Часть из них весьма крупные — на 8 тыс., 5,6 тыс. и 4 тыс. гектаров.
Между тем, эксперт, хорошо знакомый с ситуацией в "Изумрудном", пояснил altapress.ru: значительная часть имущества за три года пришла в удручающее состояние. А земельные участки, по его словам, неинтересны — они, в основном, расположены в предгорьях и малопригодны для вспашки. Эксперт полагает, что продать имущество единым комплексом за такую сумму вряд ли удастся — скорее всего, оно в конечном итоге будет распродаваться по частям.
Вообще же имущество предприятий, входивших в агрохолдинг, а в дальнейшем признанных банкротами, продается не очень активно. На сегодня из многочисленных объектов удалось продать немногие. В частности, в марте 2017 года фирма "Матч" купила комплекс зданий бывшей спичечной фабрики в Барнауле, а осенью новосибирская компания "СанИнвест" — сахарный завод в Бийске.
Напомним, крушение агрохолдинга началось в 2012 году после того, как "Россельхозбанк" остановил кредитование входивших в него предприятий. На тот момент семья Антипиных контролировала около 70 юрлиц.
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