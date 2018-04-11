Земли обанкротившегося бывшего вице-губернатора Алтайского края распродают по 1 рублю

Заявление о признании Сергея Шабалина банкротом подал банк "Санкт-Петербург" в конце 2015 года. Дело ведет арбитраж Новосибирской области — там, где бывший главный энергетик Алтая зарегистрирован (в Краснообске).

Но живет 59-летний Шабалин в Москве. На момент начала судебного разбирательства местом его работы было АО "Гарнизон" (бывший "Оборонсервис", где трудился его коллега по администрации края Сергей Тен).

А в 2017 году зарплату он получал уже в другом месте — в АО "Окружной материальный склад Московского округа Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны".

Часто брал взаймы

Из материалов арбитража следует: бывший первый зам губернатора, на которого возложили обязанность заменять шефа во время его отсутствия, просрочил платежи по кредиту. Он должен банку "Санкт-Петербург" 35 млн рублей, поэтому тот и обратился в суд.

Впрочем, после открытия дела в суде в реестр требований включились и другие кредиторы. Судя по материалам арбитража, Шабалин часто брал взаймы. И оброс крупными долгами.

Так, его долг Игорю Проскурдину составляет 22 млн рублей, Павлу Горбачеву 18,45 млн — оба выдали ему займы под расписку. Долг Сергею Кожемякову по векселю составил 4,3 млн. Сергей Барыкин отдал на хранение Шабалину 115 тыс. долларов, или в пересчете на рубли — около 8 млн. Последний деньги не вернул.

Еще более 500 тыс. рублей он задолжал "Альфа-банку" по кредитной карте и около 1 млн — "М2М Прайвет банку". Общая сумма долга кредиторам — почти 90 млн рублей. В общем-то, неплохо для бывшего должностного лица №2 в Алтайском крае.

Имущество банкрота

Банкротом Шабалина признали в июне 2016 года. В конкурсную массу вошла зарплата Шабалина — в феврале 2016 года она составляла около 48 тыс рублей, в марте 102 тыс., и имущество.

Однако финансовому управляющему Денису Ермакову удалось найти у него не так много активов: в реестр имущества вошли только восемь земельных участков. Ни автомобилей, ни домов или гаражей у Шабалина не обнаружили.

Один участок, расположенный в Солнечногорском районе Московской области, небольшой — 500 кв. метров. Еще семь, расположенные в урочищах Тыткескен, Кралдон и Чичка Чемальского района Республики Алтай, немаленькие: 12-17 гектаров.

Участок в Подмосковье ушел влет: на первых же торгах его купил гражданин, зарегистрированный в Анапе, за 325 тыс. рублей. А вот горноалтайские участки до сих пор не смогли найти покупателя. Сейчас как раз завершаются четвертые торги. К 5 апреля цена опустилась со стартовой (от 1 млн до 2,6 млн) до минимума, утвержденного в суде: 1 рубль за участок.

Бесконфликтная история

В целом же дело идет бесконфликтно: признаков фиктивного или преднамеренного банкротства не обнаружили, от управляющего он не скрывается, выезд ему не ограничивали.

Правда, суд отказал Шабалину в простой просьбе. В ходе банкротства тот просил исключить из конкурсной массы не только прожиточный минимум москвича (а он живет в Москве), но и 25 тыс. рублей на аренду жилья и деньги на алименты двум женщинам, от которых у него трое детей. Но суд оставил ему на жизнь только прожиточный минимум (около 11 тыс. рублей).

Так или иначе, если участки Шабалина будут проданы (что весьма вероятно — ведь на торги подано 10-12 заявок), то в июне процедура банкротства может быть завершена. 12 мая этому колоритному персонажу алтайской экономической истории исполнится 60 лет.

Чем известен Сергей Шабалин

Сергей Шабалин приехал в Алтайский край в 2001 году. Уехал в 2005-м.

В Барнаул он прибыл из Москвы, хотя сам новосибирец — там он родился, учился и начал делать карьеру. Ряд источников объясняли его назначение на должность гендиректора "Алтайэнерго" близостью к топ-менеджерам "РАО ЕЭС России" Михаилу Абызову и Леониду Меламеду, с которыми работал в Новосибирске в ИФК "Алемар".

Именно во время его руководства "Алтайэнерго" энергокомпания подала в арбитраж иск о взыскании с краевого комитета по финансам долга более 1 млрд рублей в погашение убытков, которые энергетики понесли из-за заниженных тарифов. И выиграла его.

В марте 2005 года Шабалина пригласили в команду Михаила Евдокимова первым вице-губернатором. Но проработал он там недолго — до августа. А в конце 2005 года гендиректор "РАО ЕЭС России" Анатолий Чубайс публично признал, что назначение Шабалина было ошибкой. Он довел "Алтайэнерго" до крайне тяжелого состояния.

В дальнейшем Шабалин работал в Горно-Алтайске (где даже хотел построить ГЭС на Катуни), Сочи (вице-мэром), Архангельске. В Новосибирске он вновь немного побыл на чиновничьей должности — в Сибирском управлении Ростехнадзора.

Кстати, ранее банкротом признали другого вице-губернатора из той же команды — Анатолия Полонского. Полонский в 1990-х годах тоже был гендиректором "Алтайэнерго". Такое вот совпадение.