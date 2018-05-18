Совладельцу "Республики" и "Формулы М2" Алексею Заякину списали долги на 1,5 млрд

Алексея Заякина признали банкротом в мае 2016 года по заявлению физического лица Константина Мирошниченко, которому он задолжал 755 тыс. рублей. Между тем, в дальнейшем в реестр требований кредиторов включили более 1,5 млрд рублей.

При этом долг бизнесмена "Газпромбанку" составлял 132 млн рублей (Заякин был одним из поручителей по кредиту, выданному компании "М2"), банку ФК "Открытие" — 648 млн рублей (заемщиком были фирмы "Интерьерные решения" и "М2", Заякин был поручителем).

Кроме того, он был должен московской компании "СБК Стекло", аффилированной со Сбербанком, 798 млн рублей. Последняя приобрела по договору цессии кредитные долги фирм, за которых также поручился Алексей Заякин.

Имущество Заякина

Алексею Заякину суд сразу ввел процедуру реализации имущества. Но денег на банковских счетах бизнесмена его финансовый управляющий не обнаружила. А из имущества пригодным к продаже она признала только железнодорожный путь длиной 200 метров и участок на пр. Калинина, д. 75 в/2 площадью 1277 кв. метров.

Имущество это оценили в 3,5 млн рублей. В ходе банкротства его выставили на торги. Но так и не продали.

Смена кредиторов

В дальнейшем около 64% прав требований кредиторов перешли фирме "Мега-Дом" и барнаульцу Александру Чепкасову.

"Мега-Дом" как еще один поручитель по кредитам Сбербанка передал банку имущество, включая нежилое помещение на пр. Космонавтов, 6г (очевидно, ТВК "Республика"), и заменил в реестре кредиторов "СБК Стекло".

Чепкасов приобрел право требования "Банка Открытие" к компаниям "М2" и "Интерьерные решения" у двух фирм, погасивших их долги (вероятнее всего, имуществом). Таким образом, как было указано в материалах суда, он в полном объеме получил право требования "Банка Открытие" к Алексею Заякину.

В дальнейшем же Чепкасов согласился взять в качестве отступного не проданный на торгах железнодорожный путь и участок. Что касается денег, то на счет должника Заякина поступило всего около 130 тыс. рублей.

Чист перед кредиторами

Так или иначе, 15 мая суд пришел к выводу, что процедуру реализации имущества Алексея Заякина надо завершать "поскольку все мероприятия в ходе реализации имущества должника-гражданина завершены, источники для пополнения конкурсной массы отсутствуют".

По решению суда, Алексей Заякин освобожден от дальнейшего исполнения требований своих кредиторов. Процедура банкротства его брата и партнера по бизнесу Бориса Заякина еще не завершена.