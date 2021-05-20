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Экономика

Бизнесмены продают землю у Барнаульского сереброплавильного завода из-за медленных чиновников

Компания «Мейтан» выставила на продажу 37 соток земли в границах Барнаульского сереброплавильного завода (ул. Ползунова, 43), узнал «Толк». Вместе с участком за 75 млн рублей продают и эскиз здания, которое хотели построить.

Эскиз офисника на ул. Ползунова, 43.
Эскиз офисника на ул. Ползунова, 43.
Авито / tolknews.ru

«Мейтан» планировала возвести статусный офис в классическом стиле, чтобы принимать зарубежных бизнес-партнеров. Компания разработала охранные зоны, необходимые для строительства в границах памятников архитектуры, а также защитила эскизный проект.

До реализации дело не дошло из-за медленных согласований.

«В Барнауле все слишком долго согласовывается. Мы наконец-то получили градостроительный план земельного участка, но почему-то не на офисный объект, а на торгово-развлекательный. Наш бизнес ждать не может. Мы нашли другое, новое и уже построенное здание. Сейчас идет сделка, которая должна завершится осенью», — прокомментировала президент компании Любовь Леванюк.

Сотка в этой части Барнаула стоит около 2 млн рублей, поэтому «Мейтан» оценил лот в 76 млн рублей.

Напомним, что основная часть Барнаульского сереброплавильного завода принадлежит компании «Матч», но возможная сделка по покупке участка на ул. Ползунова, 43 с собственниками компании не обсуждалась.

Ранее altapress.ru писал, что Барнаульский сереброплавильный завод попал на карту исчезающих памятников.

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