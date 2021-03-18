Барнаульский сереброплавильный завод попал на карту исчезающих памятников

Соцсеть «Одноклассники» совместно с благотворительным фондом сохранения исторического наследия «Внимание» запустили просветительский проект «Архитектурный перископ». Это интерактивная карта исчезающего архитектурного наследия, на которую попал и главный исторический памятник Барнаула.

На карте всего семь объектов совершенно разных эпох и стилей.

Исчезающее наследие Барнаула представляет комплекс бывшего сереброплавильного завода. В описании памятника упоминается «команда активистов», которые регулярно благоустраивают территорию (речь идет о «субботниках на «спичке») и привлекают внимание к возможности организовать на этом месте новое городское пространство.

«Пространство, которому даже не надо будет придумывать историю — оно буквально ей пропитано», — пишут авторы идеи.

Экспертный комментарий про «спичку» оставил историк-урбанист Павел Гнилорыбов.

«Меня приятно удивило, что такой потрясающий промышленный памятник находится в самом сердце города, вокруг успел вырасти небольшой лес. Если возродить завод как памятник истории и культуры, дать ему новые смыслы, историческая планировка Барнаула станет понятной и привлекательной», — считает он.

Ранее барнаульские общественники предложили варианты спасения сереброплавильного завода. Краевед Данил Дегтярев считает, что объект культурного наследия нужно обязательно передать в собственность государства.