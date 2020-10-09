Посторонним В. Как городские исследователи показывают барнаульцам Барнаул

Хотите заглянуть в бомбоубежище, посмотреть на строящийся ТРЦ изнутри и узнать историю таких уголков Барнаула, о существовании которых даже и не подозревали? Что ж, altapress.ru знает пару барнаульцев, которые могут это устроить.

Монастыри , заводы и «пивоварские джунгли»: Данил Дегтярев

Данил Дегтярев исследует Барнаул уже 20 лет. «Изучать историю родного города жутко интересно. Я накопил массу сведений и считаю, что нет смысла все это собирать и просто держать в голове. Информацией нужно делиться», — рассуждает историк. И делится.

Во-первых, недавно у него вышла книга «Историческая микрогеография Барнаула», и в данный момент Данил планирует печатать новый тираж по предзаказам. Во-вторых, вместе со своими друзьями он проводит бесплатные городские экскурсии — как офлайн, так и в онлайн-формате, — благодаря которым барнаульцы могут узнать множество любопытных фактов о местах, в которых мало кто бывал.

Данил Дегтярев. Ирина Пергаева.

Так, одна из онлайн-экскурсий посвящена тайнам Алтайской железной дороги: историк прогулялся по путям, которые ведут к Семипалатинску, показал первую ветку, построенную в 1915 году, и дошел до места, где начиналась Южно-Сибирская магистраль.

Теперь каждый может устроить себе приключение по «пивоварским джунглям» со спуском к водопаду реки и опасным переходом по тоннелю 1914 года.

Еще на одной экскурсии Дегтярев показал Богородице-Казанский женский монастырь — тот, что был построен на левом берегу Барнаулки еще в 1892 году, а потом превратился в следственный изолятор № 1.

Прогуляться по Затону, думаете, неинтересно? На экскурсии с Данилом можно убедиться, что это не так. В «барнаульской Венеции» есть необычные старые строения, например корпуса Бобровского судостроительного завода, один из которых возведен еще в 1929 году, заброшенное дореволюционное здание, служившее в советское время баней для речников, а также места, связанные с именем суровой пароходчицы Мельничихи.

Данил Дегтярев советует барнаульцам чаще гулять по улицам Чехова, Никитина, по переулку Горького, Жилплощадке и Сулиме. И вообще больше времени проводить «в городе», желательно — с фотоаппаратом.

Онлайн-экскурсии здесь.

Бомбоубежища , тоннели и закрытые ТЦ: Евгений Кучинев

Барнаульский краевед, фотограф и сталкер Евгений Кучинев не проводит экскурсии «для всех», но в его блоге можно увидеть такие места краевой столицы, о существовании которых вы могли даже и не знать.

«С ранних лет мне было интересно увидеть изнанку города. Узнать как появилось то или иное место, какими событиями было наполнено, как и почему приходило в упадок», — рассказывает Евгений, — и как только у меня появился фотоаппарат, я начал фотографировать все необычное, скрытое от повседневного жизненного уклада большинства горожан".

Так, однажды Евгений Кучинев пробрался в одно из полузаброшенных бомбоубежищ, которое находится на окраине Барнаула, на границе с жилыми кварталами и промзоной.

Оказалось, что там сохранился работающий дизельгенератор (в котором до сих пор есть запас топлива) и не повреждена система вентиляции. Позже сталкер опубликовал в своем блоге любопытные снимки еще нескольких бомбоубежищ, а также сообщил подписчикам, где находятся остальные.

Бомбоубежище в Барнауле. barneos22 , Евгений Кучинев.

Не так давно Евгений рассказал в своем блоге историю одного из самых старых тоннелей краевой столицы — «барнаульской Неглинки» — и показал его нынешнее состояние. Этот тоннель можно наблюдать всякий раз, проходя по пешеходному виадуку над ж/д путями. Но не каждый барнаулец рискнет туда спуститься.

Кстати, Данил Дегтярев тоже обращал на него внимание: вместе с фотографом Евгением Клепиковым он совершил ряд собственных экспедиций и составил историческую справку об этом месте.

В апреле 2016 года Кучинев опубликовал в своем блоге фотографии строящегося торгово-развлекательного центра «Пионер». Изнутри. Как ему удалось туда попасть — широкой общественности по-прежнему неизвестно.

Евгений Кучинев исследует не только Барнаул. В его блоге можно увидеть снимки знаменитого пассажа купца Фирсова, который находится в исторической части Бийска (здание в аварийном состоянии, однако нынешний владелец планирует реконструировать его за 7 лет).

А недавно сталкер опубликовал большой материал о знаменитом Бурлинском озере с фотографиями и кадрами кинохроники 1950-х годов.

Пассаж купца Фирсова в Бийске. Евгений Кучинев в vk.com/urbanhistory Пассаж купца Фирсова в Бийске. Евгений Кучинев в vk.com/urbanhistory Пассаж купца Фирсова в Бийске. Евгений Кучинев в vk.com/urbanhistory Пассаж купца Фирсова в Бийске. Евгений Кучинев в vk.com/urbanhistory

Как и Данил Дегтярев, Евгений активно выступает за сохранение исторической части Барнаула, в особенности — «спички». Он не только популяризирует тему сохранения сереброплавильного завода, но и не один год участвует в проводимых там субботниках. Так что о «сердце» краевой столицы Евгений Кучинев знает многое. И охотно рассказывает об этом.

Блог Евгения Кучинева.