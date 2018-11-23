Барнаульский фотограф забрался в старое бомбоубежище

Фотограф Евгений Кучинев забрался в одно из полузаброшенных бомбоубежищ на окраине Барнаула. О своих впечатлениях он рассказал в паблике Barnaul22 .

По словам Кучинева, бомбоубежище находится на границе с жилыми кварталами и промзоной города. В нем сохранился работающий дизельгенератор, очевидно есть запас топлива, а система вентиляции не повреждена. Убежище рассчитано на 1000 человек. «Скорее всего оно находится на балансе какого-то предприятия», — пишет он.

Евгений Кучинев,

фотограф:

В Барнауле достаточно подобных убежищ в куда более лучшем состоянии, равно как и тех, что пришли в негодность и из защитных превратились в беззащитные сооружения. В среднем же они выглядят примерно так.

Бомбоубежище на ТЭЦ-2. предоставлено СГК

Весной 2018 года altapress.ru побывал на экскурсии в образцовом бомбоубежище. Начальник отдела гражданской защиты Управления по делам ГОЧС Барнаула Александр Чуриков рассказал, что в городе несколько таких мест, но их адресов нет в открытом доступе. С случае ЧП, уверяет специалист, население направят по нужным адресам.