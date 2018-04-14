На случай войны: куда бежать барнаульцам в чрезвычайной ситуации

В свете новостей об авиаударах в Сирии жители Барнаула стали беспокоиться о том, что делать в случае, если кто-то нападет на город. Как узнать о нападении, куда бежать и что с собой брать — об этом altapress.ru рассказал начальник отдела гражданской защиты Управления по делам ГОЧС Барнаула Александр Чуриков.
Организации, которые продолжают работать в военное время (заводы, ТЭЦ), имеют свои бомбоубежища. Altapress.ru удалось получить снимки одного из таких укрытий — на барнаульской ТЭЦ-2.
Список барнаульских бомбоубежищ относится к служебной информации городского ГОЧС. Обычным горожанам знать ее не положено. Однако в случае угрозы ЧС всю необходимую информацию доведут до населения, заверил Александр Чуриков.
Александр Чуриков,
начальник отдела гражданской защиты Управления по делам ГОЧС Барнаула:
— Сейчас жителям Барнаула и края беспокоиться не о чем. Война ведь не начинается просто так, к ней всегда есть предпосылки. При необходимости в стране объявят военное положение, а информацию о расположении бомбоубежищ доведут до населения.
Звучание непрерывных сирен и прерывистых гудков предприятий и транспортных средств означают сигнал "Внимание всем!". Услышав его, немедленно включите радио или телевизор и прослушайте сообщение от управления по делам ГОЧС. Если произошла чрезвычайная ситуация, нужно быть готовыми в течение 12 часов отправиться в убежища.
Сразу после получения приказа направляться в бомбоубежища нужно отключить электричество и газ и немедленно покинуть дом.
Что взять с собой в случае ЧС:
- документы и деньги;
- аптечку с медикаментами;
- трехдневный запас непортящихся продуктов и воду;
- столовые, постельные и письменные принадлежности;
- фонарь, радиоприемник и запасные батарейки.
Далеко не все подвалы в жилых домах Барнаула подходят для использования в качестве бомбоубежищ. Помещение должно быть оборудовано вентиляцией, в нем должен быть санузел (или его подобие). Сведения о бомбоубежищах в жилых зданиях есть у управляющих организаций — они и будут заниматься приемкой людей.
Если есть угроза химического заражения (например, произошла утечка на химическом предприятии), необходимо получить противогазы в пунктах выдачи средств индивидуальной защиты.
При оповещении о химической аварии:
- наденьте средства защиты органов дыхания и кожи;
- закройте окна и форточки;
- отключите газ, воду, электричество, погасите огонь в печи;
- возьмите трехдневный запас продуктов, необходимые вещи и документы;
- укройтесь в ближайшем убежище или покиньте район аварии.
Если невозможно покинуть зону аварии:
- включите радио, телевизор, выслушайте сообщения и рекомендации;
- плотно закройте окна и двери;
- входные двери завесьте плотной тканью;
- загерметизируйте жилье (заклейте окна, заткните щели плотными материалами или бумагой, уплотните двери мокрыми простынями и одеялами).
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