На случай войны: куда бежать барнаульцам в чрезвычайной ситуации

Бомбоубежище на ТЭЦ-2. Фото: предоставлено СГК. Бомбоубежище на ТЭЦ-2. Фото: предоставлено СГК. Бомбоубежище на ТЭЦ-2. Фото: предоставлено СГК. Бомбоубежище на ТЭЦ-2. Фото: предоставлено СГК. Бомбоубежище на ТЭЦ-2. Фото: предоставлено СГК. Бомбоубежище на ТЭЦ-2. Фото: предоставлено СГК. Бомбоубежище на ТЭЦ-2. Фото: предоставлено СГК. Бомбоубежище на ТЭЦ-2. Фото: предоставлено СГК. Бомбоубежище на ТЭЦ-2. Фото: предоставлено СГК.

Организации, которые продолжают работать в военное время (заводы, ТЭЦ), имеют свои бомбоубежища. Altapress.ru удалось получить снимки одного из таких укрытий — на барнаульской ТЭЦ-2.

Список барнаульских бомбоубежищ относится к служебной информации городского ГОЧС. Обычным горожанам знать ее не положено. Однако в случае угрозы ЧС всю необходимую информацию доведут до населения, заверил Александр Чуриков.

Александр Чуриков,

начальник отдела гражданской защиты Управления по делам ГОЧС Барнаула:

— Сейчас жителям Барнаула и края беспокоиться не о чем. Война ведь не начинается просто так, к ней всегда есть предпосылки. При необходимости в стране объявят военное положение, а информацию о расположении бомбоубежищ доведут до населения.

Звучание непрерывных сирен и прерывистых гудков предприятий и транспортных средств означают сигнал "Внимание всем!". Услышав его, немедленно включите радио или телевизор и прослушайте сообщение от управления по делам ГОЧС. Если произошла чрезвычайная ситуация, нужно быть готовыми в течение 12 часов отправиться в убежища.

Сразу после получения приказа направляться в бомбоубежища нужно отключить электричество и газ и немедленно покинуть дом.

Что взять с собой в случае ЧС:

документы и деньги;

аптечку с медикаментами;

трехдневный запас непортящихся продуктов и воду;

столовые, постельные и письменные принадлежности;

фонарь, радиоприемник и запасные батарейки.

Далеко не все подвалы в жилых домах Барнаула подходят для использования в качестве бомбоубежищ. Помещение должно быть оборудовано вентиляцией, в нем должен быть санузел (или его подобие). Сведения о бомбоубежищах в жилых зданиях есть у управляющих организаций — они и будут заниматься приемкой людей.

Если есть угроза химического заражения (например, произошла утечка на химическом предприятии), необходимо получить противогазы в пунктах выдачи средств индивидуальной защиты.

При оповещении о химической аварии: наденьте средства защиты органов дыхания и кожи;

закройте окна и форточки;

отключите газ, воду, электричество, погасите огонь в печи;

возьмите трехдневный запас продуктов, необходимые вещи и документы;

укройтесь в ближайшем убежище или покиньте район аварии.