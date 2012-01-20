Стало известно, как собственники барнаульской «спички» будут решать проблемы ее реновации

Строить гипермаркет на территории бывшей барнаульской спичечной фабрики (сереброплавильного завода) или рядом с ней не будут. Информация об этом прозвучала 17 января в ходе рассмотрения проекта зон охраны этого объекта на общественном совете при Алтайохранкультуре. Члена совета архитектор Александр Деринг рассказал, что сегодня известно о планах собственников.

«Спичка» в спячке

Площадка, на которой почти 300 лет назад зародился город, уже много лет пребывает будто в спячке. Первый проект создания здесь культурного пространства — что-то вроде барнаульского Кремля — с пафосом презентовали еще в 2007 году.

И только в 2020-м уже новые собственники приблизились к реализации идеи.

На общественном совете при Алтайохранкультуре Евгений Ракшин представил проект зон охраны этого объекта культурного наследия федерального значения, еще не утвержденный в Министерстве культуры РФ, рассказал Александр Деринг.

До утверждения осталось совсем чуть-чуть. По словам словам архитектора, прошедшее 17 января рассмотрение проекта на общественном совете при Алтайохранкультуре — последняя стадия. Если он получил положительную оценку, его автоматически утверждают в Министерстве культуры РФ. А оценка — положительная.

Территория бывшего сереброплавильного завода , январь 2020 года. Altapress.ru

Высоток не будет

Проект разработан не только на территорию «спички» (или сереброплавильного завода), напомнил архитектор. Речь идет об объединенной охранной зоне с прилегающими территориями — в границах проспекта Ленина и улицы Радищева, а также улиц Гоголя и Мамонтова.

Еще в конце 2018 года проект охранных зон рассмотрел научный совет при Минкульте РФ, выдавший ряд замечаний. Не понравилась, к примеру, заложенная в него высотность новых зданий — до 19 метров.

И вот теперь замечания исправлены. По словам Александра Деринга, высоток на всей этой территории не будет.

«К проекту охранных зон прикладывается регламент. Это самое главное для такого проекта. В регламенте описывается этажность, плотность, характер застройки. Это то, что накладывает ограничения на аппетиты наших застройщиков, которые, возможно, хотели бы купить там пару усадеб и «воткнуть» высотку. Теперь такое нельзя, проект зон охраны накладывает на строительство высоток запрет, оспорить его будет невозможно," - объяснил архитектор.

Проект «Фабриказавод». www.zkapitel.ru

Прошла эра гипермаркетов

Еще одной спорной идеей собственников было возможное строительство рядом с историческими зданиями «спички» крупного торгового центра. Одна лишь мысль о появлении здесь новой «Ленты» или «Ашана» просто взорвала дискуссию на публичных слушаниях два года назад.

И вот теперь Евгений Ракшин рассказал на общественном совете: гипермаркета здесь не будет.

«Ракшин сказал, что эра гипермаркетов прошла, это не их формат, и они этим заниматься не будут. Максимум, что он хотел бы там сделать — это культурно-развлекательный центр, который был бы связан, как вспомогательное учреждение, с территорией сереброплавильного завода. На территории завода памятники реставрируются, приспосабливаются под новые функции, рестораны и прочее», — сказал Александр Деринг.

По словам архитектора, со стороны собственника прозвучало предложение, что в культурно-развлекательном центре может быть, в частности, закрытый каток, как, впрочем, и другие объекты с функциями развлечения. Однако никаких конкретных планов на проработку этого центра пока нет.

Проект «Фабриказавод». Здание важни. www.zkapitel.ru

Куда денут ЛЭП

Еще одно замечание научного совета при Минкульте касалось линии электропередачи. Сейчас опора ЛЭП находится в центре участка, где предполагается разместить этот культурно-развлекательный центр.

В предыдущей версии проекта охранных зон собственник предлагал перенести ЛЭП к Барнаулке. Однако это означало, что вдоль реки не будет пешеходной зоны.

И вот по заказу собственников разработан проект переноса коммуникаций под землю, хотя, как сказал архитектор, «это дорогое удовольствие». Заниматься этим собственники будут после того, как проект утвердят проект.

Так или иначе, этап утверждения проекта охранных зон близок к финишу.

«Если бы не было этой длительной бюрократической процедуры, люди давно бы гуляли по реконструированной территории — за три года мы бы управились», — рассказывал в конце прошлого года один из совладельцев территории руководитель компании «Селф» Нодар Шония.

Александр Деринг напомнил также, что объекты на этой территории собственник приобрел с обременением — он должен их содержать.

Сереброплавильный завод , конец XIX в. vk.com/official.barnaul

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