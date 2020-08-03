Историк требует передать барнаульскую «Спичку» в собственность государства

Историк уверен, что памятник федерального значения давно необходимо отреставрировать, но добиться этого в нынешних условиях нельзя. Здания находятся в частной собственности. По мнению Дегтярева, «Спичка» должна быть в руках государства и под постоянным общественным контролем.
«Иначе мы потеряем этот уникальный исторический объект. Механизм сбережения памятника, который мы предлагаем для „Спички“, может быть применен и к другим такого рода объектам. Например, к дому Шадриных (пр-т Красноармейский, 8), где собственник-банкрот не в состоянии завершить его реставрацию», — прокомментировал он правозащитной организации «Гражданский патруль».
Здания общественники предложили отреставрировать к грядущему 300-летию Барнаула, которое будет отмечаться в 2030 году. В их стенах предлагают разместить выставочный центр.
На своей странице Данил Дегтярев опубликовал видеообращение. Восстановление зданий сереброплавильного завода — это дело чести всех барнаульцев, считает он, от мэра и крупных предпринимателей до самых обычных горожан.
Напомним, ночью 16 июля на территории сереброплавильного завода и бывшей спичечной фабрики произошел крупный пожар. Горело около 180 кв. м. Огонь практически уничтожил кровлю и повредил перекрытия.
Предварительной причиной пожара называют «занос источника огня в здание».
В январе стало известно, как собственники барнаульской «спички» будут решать проблемы ее реновации.