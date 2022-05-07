Благодаря санкциям США алтайское предприятие может увеличить производство

Научно-производственное предприятие «Алтайспецпродукт» может существенно нарастить объемы производства эмульгаторов, используемых в нефтедобывающей промышленности. Об этом altapress.ru сообщил исполнительный директор Союза промышленников Алтай Виктор Мещеряков.

По его словам, в досанкционный период часть данной продукции поставлялась в Россию из США. После того, как отгрузки прекратились, а североамериканская страна наложила серьезные санкции, спрос на бийские эмульгаторы вырос.

Виктор Мещеряков отмечает, что производство данного химического вещества на «Алтайспецпродукте» может увеличиться в два раза. Мощности предприятия позволяют это сделать.

Напомним, по итогам первых трех месяцев индекс промпроизводства в Алтайском крае составил 102,7%.

Существенный прирост объемов отгрузки показали машиностроительные предприятия. В транспортном машиностроении произведено в 1,5 раза больше продукции, чем в первом квартале прошлого года. В аграрном прирост составил 10,4%, в производстве автокомпонентов — 8,4%.

Промышленный гигант. АО «Алтай-Кокс»

«Значительный рост показателей в течение первого квартала текущего года отмечен также в химической отрасли (+15,1%), производстве электрооборудования (+11,1%), металлургии (+4,5%) и производстве кокса (+3,4%)», — сообщал минпромэнерго региона.

Кроме этого, по данным оперативного мониторинга инвестиционных проектов, 50 крупнейших предприятий региона за первый квартал инвестировали 2,8 млрд рублей, что на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.