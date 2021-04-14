Близкие к Путину бизнесмены понесли убытки почти в миллиард на производстве вина

Расположенная неподалеку от так называемого «дворца Путина» в Геленджике винодельня принесла владельцам убытки на 980 млн рублей.

«МБХ медиа» называет в числе владельцев этой винодельни близких к президенту бизнесменов Колбина и Тимченко.

Убыточность предприятия посчитана на основе сводных данных «СПАРК-Интерфакс» и Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности.

Как утверждает издание, Владимир Колбин и Геннадий Тимченко владеют компанией-акционером винодельни «Лазурная ягода», пишет polit.ru. Эта компания в 2019 году показала убыток в 165 млн рублей, в следующем году — уже 680 млн. Кроме того, с 2017 года убыток в 140 млн рублей принесла принадлежащая Колбину компания «Дивноморье». Она арендует мощности у «Лазурной ягоды».

Ранее российский миллиардер поклялся, что будет дружить с Путиным после его отставки. Аркадий Ротенберг рассказал, что возможный в будущем уход Владимира Путина от власти не изменит в их отношениях ничего.

Друзья президента

Сам Владимир Путин признал свою дружбу с рядом бизнесменов, в том числе Аркадием Ротенбергом, Борисом Ротенбергом и Геннадием Тимченко — после того, как США ввели санкции против некоторых российских предпринимателей.

«Да, это мои хорошие знакомые и друзья», — заявлял во время прямой линии президент.

Тогда он сказал, что все они начали заниматься бизнесом и заработали капиталы задолго до знакомства с ним. «Мне не стыдно за моих друзей», — добавил глава государства.