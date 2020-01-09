«Бочкари» построят огромный склад и будут разливать продукцию для федералов

Площадь новых складов под баночную продукцию составит 10 тыс. кв метров. Параллельно компания закупает для них дополнительную технику.
Вадим Смагин,
генеральный директор компании «Бочкари»:
Мы сейчас заключаем новые контракты с федеральными компаниями на производство для них продукции на новой линии розлива. Она достаточно мощная, и мы намерены ее загружать. Скоро вы увидите эти напитки на рынке.
По словам Вадима Смагина, для выпуска новинок «Бочкари» заключили договор с немецким институтом пивоварения, который будет оказывать поддержку заводу. При этом упор предприятие планирует делать на безалкогольных напитках.
Вадим Смагин,
генеральный директор компании «Бочкари»:
В сектор безалкогольной продукции пошли международные пивоваренные компании, которые почувствовали в этом перспективу. На рынке постоянно ужесточается конкуренция, поэтому нам ничего не остается, как продолжать работать, выпускать новые продукты и сокращать издержки не в ущерб качеству.
Ранее официальному сайту Алтайского края Вадим Смагин сообщал, что объем инвестиций предприятия в различные направления в 2020 году составит порядка 300 млн рублей. Эти средства уже запланированы.