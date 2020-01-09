«Бочкари» построят огромный склад и будут разливать продукцию для федералов

В 2020 году компания «Бочкари» планирует существенно расширить свои складские площади. Новые помещения для хранения продукции понадобились после запуска мощной линии по розливу продукции в алюминиевую тару. Об этом altapress.ru сообщил гендиректор предприятия Вадим Смагин.

Площадь новых складов под баночную продукцию составит 10 тыс. кв метров. Параллельно компания закупает для них дополнительную технику.

Вадим Смагин,

генеральный директор компании «Бочкари»:

Мы сейчас заключаем новые контракты с федеральными компаниями на производство для них продукции на новой линии розлива. Она достаточно мощная, и мы намерены ее загружать. Скоро вы увидите эти напитки на рынке.

По словам Вадима Смагина, для выпуска новинок «Бочкари» заключили договор с немецким институтом пивоварения, который будет оказывать поддержку заводу. При этом упор предприятие планирует делать на безалкогольных напитках.

Вадим Смагин,

генеральный директор компании «Бочкари»:

В сектор безалкогольной продукции пошли международные пивоваренные компании, которые почувствовали в этом перспективу. На рынке постоянно ужесточается конкуренция, поэтому нам ничего не остается, как продолжать работать, выпускать новые продукты и сокращать издержки не в ущерб качеству.

Ранее официальному сайту Алтайского края Вадим Смагин сообщал, что объем инвестиций предприятия в различные направления в 2020 году составит порядка 300 млн рублей. Эти средства уже запланированы.