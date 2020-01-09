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9 января -15°C

«Бочкари» построят огромный склад и будут разливать продукцию для федералов

В 2020 году компания «Бочкари» планирует существенно расширить свои складские площади. Новые помещения для хранения продукции понадобились после запуска мощной линии по розливу продукции в алюминиевую тару. Об этом altapress.ru сообщил гендиректор предприятия Вадим Смагин.

"Бочкари" запустили новую линию розлива в алюминиевую банку
"Бочкари" запустили новую линию розлива в алюминиевую банку
Дмитрий Лямзин

Площадь новых складов под баночную продукцию составит 10 тыс. кв метров. Параллельно компания закупает для них дополнительную технику.

Вадим Смагин,
генеральный директор компании «Бочкари»:

Мы сейчас заключаем новые контракты с федеральными компаниями на производство для них продукции на новой линии розлива. Она достаточно мощная, и мы намерены ее загружать. Скоро вы увидите эти напитки на рынке.

По словам Вадима Смагина, для выпуска новинок «Бочкари» заключили договор с немецким институтом пивоварения, который будет оказывать поддержку заводу. При этом упор предприятие планирует делать на безалкогольных напитках.

Вадим Смагин,
генеральный директор компании «Бочкари»:

В сектор безалкогольной продукции пошли международные пивоваренные компании, которые почувствовали в этом перспективу. На рынке постоянно ужесточается конкуренция, поэтому нам ничего не остается, как продолжать работать, выпускать новые продукты и сокращать издержки не в ущерб качеству.

Ранее официальному сайту Алтайского края Вадим Смагин сообщал, что объем инвестиций предприятия в различные направления в 2020 году составит порядка 300 млн рублей. Эти средства уже запланированы.

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