Богатейшие россияне за полгода разбогатели еще на 39,4 млрд долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-июль 2021 года выросло на 39,4 млрд долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index .

Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, в него входят 24 гражданина России.

«Самый значительный рост зафиксирован у Алексея Мордашова — на 6,14 млрд долларов, до 29,2 млрд», — рассказало агентство про богатства основного владельца «Северстали».

Также заметно разбогатели совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — на 5,8 и 5,5 млрд долларов.

Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин увеличил состояние на 3,36 млрд (до 33,4 млрд). Пятое место занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов — стал богаче на 4,01 млрд (21,3 млрд).

Снизилось состояние у пятерых миллиардеров. Больше всех потерял (886 млн) бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, который теперь имеет 17,2 млрд долларов.

Ранее стали известны богатейшие наследники российских миллиардеров — 50 детей унаследуют почти 300 млрд долларов.