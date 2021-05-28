Названы богатейшие наследники российских миллиардеров

На 15 апреля 2021 года в России насчитывалось 123 миллиардера с совокупным состоянием $610 млрд. Если сумму поделить поровну на общее количество их детей (357), все они тоже будут миллиардерами — по $1,7 млрд.

В рейтинг попали 20 семей, где на каждого ребенка приходятся самые крупные суммы — состояние каждого миллиардера поделили на всех его признанных детей.

«В этих семьях всего 50 детей, совокупное состояние их родителей — почти $300 млрд <…> В рейтинге появилось три новых участника из двух семей — дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова. Новичком стал и сын крупнейшего акционера банка „Россия“ и страховой компании „Согаз“ Юрия Ковальчука», — отмечает издание.

Павел Дуров. vk.com/durov

Самым богатым наследником стал единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова — $24 млрд.

Вторую строчку заняли двое детей основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона — по $12,5 млрд.

На третьем месте сын основного акционера Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова — $9,7 млрд.

Четвертое место заняли трое детей председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — по $9,5 млрд.

Закрывают пятерку двое наследников владельца «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко — по $8,95 млрд.

Дочь и сын Павла Дурова ворвались в рейтинг и сразу заняли шестую строчку — по $8,6 млрд.

Миллиардер Алексей Мордашов. kremlin.ru

«У владельца „Северстали“ Алексея Мордашова в 2020 году родилась дочь. Теперь у него семеро детей: четыре мальчика и три девочки. Несмотря на это, каждому из них в этом году „досталось“ в полтора раза больше миллиардов, чем в прошлом, — по $4,5 млрд. Состояние их отца значительно выросло по сравнению с прошлым годом — с $18,2 млрд до $31,4 млрд», — рассказал Forbes про 13 место.

Сын второго новичка рейтинга Юрия Ковальчука занял 18 место — ему достанется $3,3 млрд.

Замыкают двадцатку пятеро детей члена совета директоров LetterOne Holdings, председателя наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаила Фридмана — по $3,1 млрд.

Ранее сообщали, что общее состояние российских миллиардеров равно 35% от ВВП страны.