Богатый бедный Алтай. Рейтинг крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов за 2021 год

Общие итоги сбора налогов и платежей в социальные фонды в 2021 году превзошли все ожидания. Изменился и состав первой сотни крупнейших. Рассказываем, какие произошли изменения и публикуем сам рейтинг.

Щедрые плательщики

Итак, сначала об итогах. В начале 2021 года экспертное сообщество пришло к единому мнению: шок, вызванный пандемией, прошел — восстановление началось. Но никто не мог и предположить, что налогоплательщики окажутся настолько щедрыми, а налоговые органы — настолько успешными администраторами.

По данным регионального управления ФНС, алтайские налогоплательщики увеличили отчисления во все бюджеты на 26,5 млрд рублей (к уровню 2020 года), страховые взносы подросли на 4,5 млрд.

Алтай, привычно позиционирующий себя как бедный регион, в 1,5 раза увеличил отчисления налогов в федеральный бюджет и почти на 20% — в краевой.

Особо показателен рост отчислений налога на прибыль на 36,5%. Это ключевой индикатор состояния экономики — ведь размер отчислений напрямую зависит от финансовых результатов компаний.

Фискальные итоги 2021 года. Altapress.ru

Показатели фантастические

Вообще, позитивную фискальную динамику показали большинство отраслей региона. Но в ряде случаев результаты фантастические.

Так, в производстве кокса рост отчислений составил 369% к 2020 году — в бюджеты всех уровней отрасль добавила 5 млрд рублей. В деревообработке рост 287% (+849 млн), в металлургии — 183% (+2,5 млрд).

В целом ключевой для региона сектор — обрабатывающие производства, дающий около трети налоговых отчислений, — добавил за год 9,2 млрд. Торговля приплюсовала 7,7 млрд, финансовая деятельность — 1,7 млрд.

И даже сельское хозяйство, чей вклад в бюджетный «пирог» невелик, увеличило отчисления налогов за год почти на 1,2 млрд. Правда, новых аграрных предприятий в Топ-100 пока так и не появилось: как и раньше, в списке крупнейших лишь два сельхозпредприятия — АКХ «Ануйское» и «Агрофирма Черемновская».

Фискальные итоги 2021 года. Altapress.ru Фискальные итоги 2021 года. Altapress.ru

Выросли вслед за ценами

А вот на расстановку лидеров на пьедестале крупнейших такие результаты оказали самое непосредственное влияние. Впервые за несколько лет компания Александра Ракшина «Розница К-1» уступила первое место «Алтай-Коксу».

Скачок с третьего места в 2020 году на первое в 2021-м коксохимический завод совершил, несмотря на небольшое снижение объемов производства (98,6%). Это снижение в минпромэнерго края объяснили отладкой новой технологии трамбования угольной шихты.

Оговоримся: сведения об уплаченных налогах УФНС приводит с учетом платежей, которые делает за «Алтай-Кокс» головная компания НЛМК.

На «Алтай-Коксе» 14 сентября 2020 года. Altapress.ru

Успехи коксохима, очевидно, объясняются в том числе удачной для него ценовой конъюнктурой. С этим же, скорее всего, связана и 3-я позиция у «Торгового дома БМЗ», годом раньше занимавшего 12-ю.

Впрочем, алтайской эту компанию можно назвать с большими оговорками — все продажи белорусского металлопроката она ведет из Москвы, хотя и зарегистрирована в Барнауле, где имеет небольшой офис.

Тем не менее и «экосистема» семьи Ракшиных продолжает успешно пополнять бюджеты: в Топ-100 входят компании, занимающие 2-е, 4-е, 31-е, 48-е и 72-е места.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

Ступенька за ступенькой

Среди новичков списка — и другие предприятия, сумевшие «схватить за хвост» рыночную конъюнктуру. Так, цены на стройматериалы из дерева в первом полугодии выросли вдвое, во втором начали снижаться, но до прежнего уровня им далеко.

Не удивительно, что в Топ-100 появились три компании из деревообрабатывающей отрасли — Каменский и Рубцовский ЛДК и недавно построенный крупный комбинат «Павловский ДОК». Все три юрлица связаны: построены за счет инвестиций холдинга «АлтайЛес».

Позитивным фактом стоит считать и возврат в ТОП-100 двух компаний из индустрии туризма («Курорт Белокуриха» и «Санаторий «Россия»), выбывших в первый год пандемии. А также улучшений позиций двух знаковых для региона предприятий, едва избежавших банкротства.

«Сибэнергомаш-БКЗ». Altairegion22.ru

Так, «Сибэнергомаш-БКЗ», созданный на базе Барнаульского котельного завода, за год поднялся с 69-го места на 46-е, а единственный в крае производитель спирта «Иткульский спиртзавод», некогда входивший в десятку крупнейших алтайских плательщиков налогов и взносов, вскарабкался с 30-й ступеньки на 27-ю.

А вот появление в десятке энергокомпании «Барнаульская генерация» (дочка федеральной СГК) связано в первую очередь с ее реорганизацией в форме присоединения «Барнаульской ТЭЦ-3» и «Бийскэнерго».

Из потерь самым обидным можно считать выбытие из Топ-100 мукомолов. Первая сотня плательщиков обеспечивает 40,8% поступлений налогов и взносов.

Фискальные итоги 2021 года. Altapress.ru

100 крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края за 2021 год