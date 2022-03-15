Богатый бедный Алтай. Рейтинг крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов за 2021 год

Щедрые плательщики
Итак, сначала об итогах. В начале 2021 года экспертное сообщество пришло к единому мнению: шок, вызванный пандемией, прошел — восстановление началось. Но никто не мог и предположить, что налогоплательщики окажутся настолько щедрыми, а налоговые органы — настолько успешными администраторами.
По данным регионального управления ФНС, алтайские налогоплательщики увеличили отчисления во все бюджеты на 26,5 млрд рублей (к уровню 2020 года), страховые взносы подросли на 4,5 млрд.
Алтай, привычно позиционирующий себя как бедный регион, в 1,5 раза увеличил отчисления налогов в федеральный бюджет и почти на 20% — в краевой.
Особо показателен рост отчислений налога на прибыль на 36,5%. Это ключевой индикатор состояния экономики — ведь размер отчислений напрямую зависит от финансовых результатов компаний.
Показатели фантастические
Вообще, позитивную фискальную динамику показали большинство отраслей региона. Но в ряде случаев результаты фантастические.
Так, в производстве кокса рост отчислений составил 369% к 2020 году — в бюджеты всех уровней отрасль добавила 5 млрд рублей. В деревообработке рост 287% (+849 млн), в металлургии — 183% (+2,5 млрд).
В целом ключевой для региона сектор — обрабатывающие производства, дающий около трети налоговых отчислений, — добавил за год 9,2 млрд. Торговля приплюсовала 7,7 млрд, финансовая деятельность — 1,7 млрд.
И даже сельское хозяйство, чей вклад в бюджетный «пирог» невелик, увеличило отчисления налогов за год почти на 1,2 млрд. Правда, новых аграрных предприятий в Топ-100 пока так и не появилось: как и раньше, в списке крупнейших лишь два сельхозпредприятия — АКХ «Ануйское» и «Агрофирма Черемновская».
Выросли вслед за ценами
А вот на расстановку лидеров на пьедестале крупнейших такие результаты оказали самое непосредственное влияние. Впервые за несколько лет компания Александра Ракшина «Розница К-1» уступила первое место «Алтай-Коксу».
Скачок с третьего места в 2020 году на первое в 2021-м коксохимический завод совершил, несмотря на небольшое снижение объемов производства (98,6%). Это снижение в минпромэнерго края объяснили отладкой новой технологии трамбования угольной шихты.
Оговоримся: сведения об уплаченных налогах УФНС приводит с учетом платежей, которые делает за «Алтай-Кокс» головная компания НЛМК.
Успехи коксохима, очевидно, объясняются в том числе удачной для него ценовой конъюнктурой. С этим же, скорее всего, связана и 3-я позиция у «Торгового дома БМЗ», годом раньше занимавшего 12-ю.
Впрочем, алтайской эту компанию можно назвать с большими оговорками — все продажи белорусского металлопроката она ведет из Москвы, хотя и зарегистрирована в Барнауле, где имеет небольшой офис.
Тем не менее и «экосистема» семьи Ракшиных продолжает успешно пополнять бюджеты: в Топ-100 входят компании, занимающие 2-е, 4-е, 31-е, 48-е и 72-е места.
Ступенька за ступенькой
Среди новичков списка — и другие предприятия, сумевшие «схватить за хвост» рыночную конъюнктуру. Так, цены на стройматериалы из дерева в первом полугодии выросли вдвое, во втором начали снижаться, но до прежнего уровня им далеко.
Не удивительно, что в Топ-100 появились три компании из деревообрабатывающей отрасли — Каменский и Рубцовский ЛДК и недавно построенный крупный комбинат «Павловский ДОК». Все три юрлица связаны: построены за счет инвестиций холдинга «АлтайЛес».
Позитивным фактом стоит считать и возврат в ТОП-100 двух компаний из индустрии туризма («Курорт Белокуриха» и «Санаторий «Россия»), выбывших в первый год пандемии. А также улучшений позиций двух знаковых для региона предприятий, едва избежавших банкротства.
Так, «Сибэнергомаш-БКЗ», созданный на базе Барнаульского котельного завода, за год поднялся с 69-го места на 46-е, а единственный в крае производитель спирта «Иткульский спиртзавод», некогда входивший в десятку крупнейших алтайских плательщиков налогов и взносов, вскарабкался с 30-й ступеньки на 27-ю.
А вот появление в десятке энергокомпании «Барнаульская генерация» (дочка федеральной СГК) связано в первую очередь с ее реорганизацией в форме присоединения «Барнаульской ТЭЦ-3» и «Бийскэнерго».
Из потерь самым обидным можно считать выбытие из Топ-100 мукомолов. Первая сотня плательщиков обеспечивает 40,8% поступлений налогов и взносов.
100 крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края за 2021 год
|
Место
|
Компания/организация
|
Доля в %
|
Отрасль
|
Руководитель
|
Местоположение
|
1
|
«Алтай-кокс» (с учетом поступлений «НМЛК»)
|
5,6
|
Промышленность
|
Павел Лизогуб
|
Заринск
|
2
|
«Розница К-1»
|
2,6
|
Торговля
|
Елена Ситникова
|
Барнаул
|
3
|
«Торговый дом БМЗ»
|
2,3
|
Торговля металлопродукцией
|
Андрей Ахрамович
|
Барнаул
|
4
|
ПКФ «Мария-Ра»
|
1,6
|
Торговля
|
Александр Ракшин
|
Барнаул
|
5
|
«Алтайвагон»
|
1,4
|
Промышленность
|
Дмитрий Медведев
|
Новоалтайск
|
6
|
«Барнаульская генерация» (с учетом реорганизации)
|
1,4
|
Энергетика
|
Александр Лукьянов
|
Барнаул
|
7
|
Сбербанк России (отделение)
|
1,3
|
Финансы
|
Антон Милютин
|
Барнаул
|
8
|
«Барнаульский пивоваренный завод»
|
1,2
|
Производство напитков
|
Алексей Рыбников
|
Барнаул
|
9
|
«Бочкаревский пивоваренный завод»
|
1,2
|
Производство напитков
|
Вадим Смагин
|
Целинный район
|
10
|
«Эвалар»
|
1,1
|
БАДы
|
Лариса Прокопьева
|
Бийск
|
11
|
Альфа-Банк
|
0,9
|
Финансы
|
Ирина Бубенко
|
Барнаул
|
12
|
РЖД (отделение)
|
0,8
|
Транспорт
|
Андрей Кульдишов
|
Барнаул
|
13
|
«Кучуксульфат»
|
0,8
|
Промышленность
|
Дмитрий Горюнов
|
Благовещенский район
|
14
|
«Новэкс»
|
0,6
|
Торговля
|
Ольга Маркова
|
Барнаул
|
15
|
«Россети Сибирь»
|
0,5
|
Энергетика
|
Николай Пантелеев
|
Барнаул
|
16
|
«Тейси»
|
0,5
|
Производство напитков
|
Максим Байкалов
|
Барнаул
|
17
|
Единый расчетный центр Минобороны России
|
0,5
|
Бюджетная организация
|
Ольга Лущенова
|
Барнаул
|
18
|
«Борихинский пивзавод»
|
0,4
|
Производство напитков
|
Виталий Белкин
|
Алейский район
|
19
|
СК «Алтайкрайэнерго»
|
0,4
|
Энергетика
|
Сергей Приб
|
Барнаул
|
20
|
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
|
0,4
|
Бюджетная организация
|
Александр Макаров
|
Барнаул
|
21
|
«Бийское ПО «Сибприбормаш»
|
0,4
|
Промышленность
|
Александр Серов
|
Бийск
|
22
|
«Черемновский сахарный завод»
|
0,4
|
Пищевая промышленность
|
Александр Фадеев
|
Павловский район
|
23
|
Краевая клиническая больница
|
0,4
|
Здравоохранение
|
Диана Рудакова
|
Барнаул
|
24
|
«Алтайэнергосбыт»
|
0,3
|
Энергетика
|
Валерий Нагорнов
|
Барнаул
|
25
|
«Алтайавтодор»
|
0,3
|
Дорожное строительство
|
Василий Мотуз
|
Барнаул
|
26
|
Банк ВТБ (филиал)
|
0,3
|
Финансы
|
Дмитрий Горбунов
|
Барнаул
|
27
|
«Иткульский спиртзавод»
|
0,3
|
Производство напитков
|
Юрий Тинт
|
Зональный район
|
28
|
«Сибирь-полиметаллы»
|
0,3
|
Промышленность
|
Вадим Рязанцев
|
Рубцовский район
|
29
|
«МСВ»
|
0,3
|
Торговля металлопродукцией
|
Константин Апалькин
|
Барнаул
|
30
|
Управление судебного департамента в Алтайском крае
|
0,3
|
Бюджетная организация
|
Николай Турлиу
|
Барнаул
|
31
|
«Управляющая»
|
0,3
|
Деятельность в области права
|
Василий
Ефремов
|
Барнаул
|
32
|
«Северо-Восточное ДСУ»
|
0,3
|
Дорожное строительство
|
Роман Сомов
|
Новоалтайск
|
33
|
«Почта России» (филиал)
|
0,3
|
Связь
|
Надежда Кузнецова
|
Барнаул
|
34
|
«Барнаултрансмаш»
|
0,3
|
Промышленность
|
Александр Александров
|
Барнаул
|
35
|
«Жилищная инициатива»
|
0,3
|
Строительство
|
Юрий Гатилов
|
Барнаул
|
36
|
«Павловский ДОК»
|
0,3
|
Промышленность
|
Алексей Гильманов
|
Барнаул
|
37
|
«Агрофирма Черемновская»
|
0,3
|
Сельское хозяйство
|
Сергей Ярещенко
|
Павловский район
|
38
|
«Алтайский государственный университет»
|
0,2
|
Образование
|
Сергей Бочаров
|
Барнаул
|
39
|
«Южное ДСУ»
|
0,2
|
Дорожное строительство
|
Сергей Разумов
|
Алейск
|
40
|
«Барнаульский водоканал»
|
0,2
|
Коммунальное хозяйство
|
Андрей Полюго
|
Барнаул
|
41
|
УК «АЗПИ»
|
0,2
|
Промышленность
|
Виктор Герман
|
Барнаул
|
42
|
БМК «Меланжист Алтая»
|
0,2
|
Промышленность
|
Людмила Осипова
|
Барнаул
|
43
|
«Алт Авто»
|
0,2
|
Торговля, перевозки
|
Игорь Переверзев
|
Барнаул
|
44
|
«Газпром трансгаз Томск» (с учетом поступлений ПАО «Газпром»)
|
0,2
|
Газификация
|
Андрей Хмурович
|
Барнаул
|
45
|
«ТС Аникс»
|
0,2
|
Торговля
|
Татьяна Никитина
|
Бийск
|
46
|
«Сибэнергомаш-БКЗ»
|
0,2
|
Промышленность
|
Михаил Клугман
|
Барнаул
|
47
|
АПЗ «Ротор»
|
0,2
|
Промышленность
|
Максим Коновалов
|
Барнаул
|
48
|
«Марка»
|
0,2
|
Аренда интеллектуальной собственности
|
Роман Пипуныров
|
Барнаул
|
49
|
«Барнаульский молочный комбинат»
|
0,2
|
Пищевая переработка
|
Наталья Кишкина
|
Барнаул
|
50
|
«Рубцовский завод запасных частей»
|
0,2
|
Промышленность
|
Станислав Кедик
|
Рубцовск
|
51
|
«Газпром газораспределение Барнаул»
|
0,2
|
Газификация
|
Роман Правдин
|
Барнаул
|
52
|
ПО «Спецавтоматика»
|
0,2
|
Промышленность
|
Александр Чудаев
|
Бийск
|
53
|
«Маркет»
|
0,2
|
Промышленность
|
Лариса Крищенко
|
Первомайский район
|
54
|
«Алтайский государственный технический университет»
|
0,2
|
Образование
|
Андрей Марков
|
Барнаул
|
55
|
Федеральная сетевая компания ЕЭС (филиал)
|
0,2
|
Энергетика
|
Игорь Гавриш
|
Барнаул
|
56
|
«Алтайский государственный медуниверситет»
|
0,2
|
Образование
|
Ирина Шереметьева
|
Барнаул
|
57
|
«Курорт Белокуриха»
|
0,2
|
Рекреация
|
Константин Ежов
|
Белокуриха
|
58
|
«Барнаульская горэлектросеть»
|
0,2
|
Энергетика
|
Александр Ященко
|
Барнаул
|
59
|
«Алттранс»
|
0,2
|
Промышленность
|
Александр Карлов
|
Барнаул
|
60
|
«Санаторий Россия»
|
0,2
|
Рекреация
|
Федор Елфимов
|
Белокуриха
|
61
|
«Алтайкрайэнерго»
|
0,2
|
Энергетика
|
Сергей Приб
|
Барнаул
|
62
|
Спецзастройщик «Барнаульский КЖБИ-2»
|
0,2
|
Строительство
|
Андрей Мецкер
|
Барнаул
|
63
|
«Роснефть-Алтайнефтепродукт»
|
0,2
|
Торговля
|
Юрий Васильев
|
Барнаул
|
64
|
Алтайский краевой онкодиспансер
|
0,2
|
Здравоохранение
|
Игорь Вихлянов
|
Барнаул
|
65
|
«ЖБИ Сибири»
|
0,2
|
Строительство
|
Кирилл Овсянников
|
Барнаул
|
66
|
ФНПЦ «Алтай»
|
0,2
|
Промышленность
|
Борис Певченко
|
Бийск
|
67
|
«Барнаульское ДСУ № 4»
|
0,2
|
Дорожное строительство
|
Николай Данилин
|
Барнаул
|
68
|
Барнаульская горбольница № 5
|
0,1
|
Здравоохранение
|
Ирина Вильгельм
|
Барнаул
|
69
|
«Агротрак»
|
0,1
|
Торговля
|
Виктор Макаленко
|
Новосибирская область
|
70
|
«Прайд-А»
|
0,1
|
Торговля
|
Юрий Никитин
|
Бийск
|
71
|
Алтайский краевой перинатальный центр
|
0,1
|
Здравоохранение
|
Ирина Молчанова
|
Барнаул
|
72
|
БАМЗ
|
0,1
|
Управление имуществом
|
Владимир Мамонов
|
Барнаул
|
73
|
Станция скорой медицинской помощи
|
0,1
|
Здравоохранение
|
Андрей Посекунов
|
Барнаул
|
74
|
Отдел финобеспечения Минобороны РФ по Алтайскому краю и Республике Алтай
|
0,1
|
Бюджетная организация
|
Илья Глинских
|
Барнаул
|
75
|
ГУВД по Алтайскому краю
|
0,1
|
Бюджетная организация
|
Андрей Подолян
|
Барнаул
|
76
|
АКХ «Ануйское»
|
0,1
|
Сельское хозяйство
|
Владимир Никифоров
|
Петропавловский район
|
77
|
МУП «Горэлектротранс» Барнаула
|
0,1
|
Транспорт
|
Николай Петряшин
|
Барнаул
|
78
|
Клиническая больница «РЖД-медицина»
|
0,1
|
Здравоохранение
|
Андрей Иощенко
|
Барнаул
|
79
|
УМВД по Барнаулу
|
0,1
|
Бюджетная организация
|
Александр Майдоров
|
Барнаул
|
80
|
Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае
|
0,1
|
Бюджетная организация
|
Денис Панченко
|
Барнаул
|
81
|
«Степное»
|
0,1
|
Промышленность
|
Ярослав Якименко
|
Рубцовский район
|
82
|
«Северо-западное ДСУ»
|
0,1
|
Дорожное строительство
|
Сергей Гуляев (врио)
|
Завьяловский район
|
83
|
Центральное ДСУ
|
0,1
|
Дорожное строительство
|
Дмитрий Эйхлер
|
Барнаул
|
84
|
Отделение ПФР по Алтайскому краю
|
0,1
|
Бюджетная организация
|
Борис Трофимов
|
Барнаул
|
85
|
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования
|
0,1
|
Здравоохранение
|
Владимир Пелеганчук
|
Барнаул
|
86
|
«Нисса»
|
0,1
|
Торговля
|
Александр Лопаткин
|
Бийск
|
87
|
ПМП «Металлургмонтаж»
|
0,1
|
Строительство
|
Александр Лобыкин
|
Бийск
|
88
|
«Алтайская крупа»
|
0,1
|
Пищевая промышленность
|
Сергей Решетник
|
Советский район
|
89
|
«Каменский ЛДК»
|
0,1
|
Промышленность
|
Валерий Логиновский
|
Каменский район
|
90
|
ПК «Агро-индустрия»
|
0,1
|
Промышленность
|
Алексей Кочетыгов
|
Барнаул
|
91
|
Городская клиническая больница № 11
|
0,1
|
Здравоохранение
|
Андрей Коломиец
|
Барнаул
|
92
|
Авиапредприятие «Алтай»
|
0,1
|
Транспорт
|
Виталий Архипенко
|
Барнаул
|
93
|
«Холод»
|
0,1
|
Пищевая промышленность
|
Константин Симонов
|
Заринск
|
94
|
«Моквин»
|
0,1
|
Промышленность
|
Андрей Иваншин
|
Барнаул
|
95
|
«Рубцовский ЛДК»
|
0,1
|
Промышленность
|
Владимир Ширяев
|
Рубцовск
|
96
|
«Рубцовское ДСУ-6»
|
0,1
|
Дорожное строительство
|
Игорь Левин
|
Рубцовск
|
97
|
«Торгсервис 22»
|
0,1
|
Торговля
|
Екатерина Слесарева
|
Барнаул
|
98
|
Торговая компания «Европа»
|
0,1
|
Торговля
|
Александр Перевозчиков
|
Барнаул
|
99
|
Барнаульский ВРЗ
|
0,1
|
Промышленность
|
Алексей Кунгурцев
|
Барнаул
|
100
|
Краевая клиническая больница скорой помощи
|
0,1
|
Здравоохранение
|
Андрей Макин
|
Барнаул