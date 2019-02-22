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Экономика

50 алтайских работодателей хотели отказаться повышать зарплату в 2019 году

52 работодателя Алтайского края прислали отказы от присоединения к трехстороннему соглашению о повышении заработной платы на 2019 год. Об этом altapress.ru рассказал Иван Панов, председатель Алтайского крайсовпрофа.

Зарплата.
Зарплата.
Анна Зайкова

По словам Панова, большая часть из них — сельхозтоваропроизводители. Среди них «Мельник», Михайловский молочный завод, Славгородский и Поспелихинский маслосырзаводы, СПО «Восток» и другие. Отказы также прислали санаторий «Обские плесы», алтайское отделение «МегаФона» и «МегаФон Ритейл», алтайский филиал «Ростелекома».

По данным администрации Барнаула, 12 работодателей города не захотели присоединяться к соглашению, несколько из них сейчас проходят процедуру банкротства.

Отказы только восьми организаций края признали мотивированными, сказал Панов.

Иван Панов,
председатель Алтайского крайсовпрофа:

Например, один работодатель написал в мотивировке, что готов повысить зарплату с 1 января 2020 года. Другой, что индексация будет проходить в соответствии с планом головной компании, а в какие сроки не уточнил. Такие объяснения комиссия не приняла. Когда работодатель предлагал свой график повышения зарплаты на 2019 год, допустим, начиная с апреля, заявления принимались.

Напомним, в декабре профсоюзы, объединение работодателей и правительство края подписали дополнительное соглашение с обязательствами по повышению зарплаты.

По условиям документа, в 2019 году темп роста средней заработной платы в организациях Алтайского края, где она сложилась в размере менее 22 тыс. рублей, должен составить не ниже 115%. В организациях, где средняя заработная плата от 22 тыс. до 27 тыс. рублей, темп роста должен быть не менее 110%.

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