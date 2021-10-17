Более чем на $700 млн Россия экспортировала вакцин с начала года

Каждый месяц летом поставки вакцин за рубеж превышали $100 млн, максимум был экспортирован в августе — 105,8 т (на сумму $123,8 млн). ФТС не сообщает, как распределяются объемы экспорта по типам вакцин.
ТН ВЭД 3002200009 — это основной код для таких препаратов.
Экспорт вакцин для профилактики коронавируса в том числе идет под ним.
Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована более чем в 70 странах, пишет «Коммерсантъ».
В Центре имени Гамалеи надеются, что препарат зарегистрируют в ВОЗ до конца ноября.