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Экономика

Более чем на $700 млн Россия экспортировала вакцин с начала года

Россия в июне—августе 2021 года отправила на экспорт 203,6 т вакцин стоимостью около $410 млн по классификационному коду ТН ВЭД 3002200009 («прочие вакцины для людей»), сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. За восемь месяцев Россия отправила на экспорт 362,5 т вакцин общей стоимостью $713,7 млн.

Вакцинация. Спутник V.
Вакцинация. Спутник V.
zdravalt.ru

Каждый месяц летом поставки вакцин за рубеж превышали $100 млн, максимум был экспортирован в августе — 105,8 т (на сумму $123,8 млн). ФТС не сообщает, как распределяются объемы экспорта по типам вакцин.

ТН ВЭД 3002200009 — это основной код для таких препаратов.

Экспорт вакцин для профилактики коронавируса в том числе идет под ним.

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована более чем в 70 странах, пишет «Коммерсантъ».

В Центре имени Гамалеи надеются, что препарат зарегистрируют в ВОЗ до конца ноября.

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