22 марта
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Экономика

Более 25 млн рублей поддержки получат алтайские хлебопеки от государства

На поддержку хлебопеков в Алтайском крае правительство России выделило из федерального бюджета 52,2 млн рублей, сообщил Алтайпищепром.

Пшеница. Хлеб.
Пшеница. Хлеб.
CC0

Эти деньги предназначены для компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

Сумма распределят между предприятиями, обязующимися не повышать стоимость продукции по сравнению с предыдущим месяцем.

«Субсидирование будет производиться из расчета 2,5 рубля на 1 кг произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий», — уточнили в ведомстве.

Министерство сельского хозяйства РФ и правительство Алтайского края собираются подписать соответствующее соглашение. Сразу после этого объявят сбор заявок от предприятий на получение поддержки.

Ранее altapress.ru выяснил, как чувствуют себя хлебопеки в нынешних кризисных условиях.

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