Мякиш или кукиш. Алтайские хлебопеки говорят о серьезном росте цен и назревающем кризисе

11 марта «Новоалтайский хлебокомбинат» поднял цены на свою продукцию, предварительно известив об этом контрагентов. Причина — резкое и неконтролируемое удорожание сырья, по некоторым позициям продажи вообще остановлены. С боем, например, приходится добывать сахар и муку. Другие участники рынка вынуждены идти на такой же шаг.

Что происходит в Новоалтайске

Директор «Новоалтайского хлебозавода» Сергей Гатилов 35 лет работает на родном предприятии. Он утверждает, что сложнее, чем сейчас, никогда не было, даже в пресловутые лихие 90-е.

3 марта за подписью Сергея Гатилова контрагентам разошлось письмо, в котором руководитель предприятия извещает о повышении цен на хлебобулочную продукцию по разным позициям до 20%, на кондитерские изделия — до 40%. Буквально в этот же день документ просочился в Сеть.

Сам директор признается: письмо вызвало бурю негатива. Как только его ни называли — и хапугой, и спекулянтом, наживающимся на непростой ситуации. Сам же Сергей Гатилов свою позицию объясняет просто: если сейчас не повысить цену на хлеб, завтра, возможно, предприятие работать уже не сможет.

Новоалтайский хлебокомбинат. altaiprod.ru

По его словам, ситуация с сырьем близка к катастрофической. Оптовые цены на сахар молниеносно выросли на 50% до 85 рублей, маргарин и того больше — со 100 рублей до 220 рублей за килограмм. Мука тоже не отстает — прирост за первую неделю марта составил 20%.

Проблема усугубляется еще и тем, что многие из этих ингредиентов купить-то сложно. Сергей Гатилов признается, что работать приходится с колес, на остатках запасов, которых максимум — на два-три дня. А дальше — неизвестность. Директор сложившуюся ситуацию называет не иначе, как безумием.

Чтобы сохранить коллектив и не допустить на предприятии паники, на «Новоалтайском хлебокомбинате» взяли кредит на выплату заработной платы. Оборотных средств критически не хватает — закупать сырье приходится с предоплатой, а реализация хлеба идет с отсрочкой платежей. Таково условие торговых сетей.

Булочная. Хлеб и разные плюшки. CC0

О чем говорят барнаульские хлебопеки

Ирина Королькова, директор барнаульской пекарни «Рунгис» честно признается, что тоже вынуждена была поднять цену на свою продукцию. Причины все те же — непредсказуемое подорожание сырья.

Она объясняет, что цена на муку растет каждую неделю. Но даже такой, казалось бы, ходовой продукт сложно найти. По словам Корольковой, многие мукомолы просто приостановили отгрузки до стабилизации экономической ситуации. Если раньше пекарня сразу брала по 10−20 тонн муки, то теперь с боем вырываем максимум тонну.

Запасов для стабильной работы у «Рунгиса» есть только на пять-шесть дней.

Сладкой жизни у пекарни вообще давно не было. В пандемию она оказалась заложником ситуации и первые шесть месяцев 2020 года работала в убыток. Так получилось, что половину своей продукции пекарня отгружает в социальные учреждения, которые с приходом в нашу жизнь коронавируса работали с перебоями.

Детские сады закрывали все группы, кроме одной-двух дежурных. Больницы то принимали пациентов, то массово распускали всех по домам.

В итоге объемы производства у пекарни снизились, а расходы, например на транспортировку, остались те же.

«Нам же все равно приходилось возить хлеб в детские сады. Только раньше это было по 40 булок в день, а стало по две», — рассказала Ирина Королькова.

В школьной столовой. barnaul.org

По ее словам, со временем ситуация выправилась, предприятие даже почувствовало почву под ногами, и — на тебе…

У кого еще есть проблемы

В начале марта в Сети прозвучал крик души барнаульской предпринимательницы. Директор кондитерской, поставляющей свой продукцию крупнейшим ритейлерам — «Мария-Ра», «Пятерочка», «Ашан» и другим — призналась, что из-за нехватки сырья вынуждена останавливать отгрузки в магазины, а людей отправлять в вынужденные отпуска.

По словам женщины, она уже обратилась в прокуратуру и в УФАС, но ответов пока не получила. «Вчера написала губернатору, а меня просто заблокировали», — в начале марта пожаловалась она.

Ирина Королькова утверждает: тяжело сейчас всем без исключения. На вопрос, возможно ли массовое закрытие хлебных предприятий, она ответила положительно. «А как работать, когда сырья нет», — объяснила директор «Рунгиса».

Пекарь. Булочки. CC0

Что предпринимает государство

Чтобы остановить рост цен и хоть как-то стабилизировать рынок, государство предпринимает определенные меры. Например, вот-вот должна возобновиться программа субсидирования на тонну произведенной продукции.

Впервые в России ее запустили весной прошлого года, когда на фоне, казалось бы, рекордных урожаев пшеницы, в стране стал дорожать хлеб. Алтайский край тогда получил 28 млн рублей, объем поддержки составил 2 рубля на килограмм.

В конце года директор барнаульского хлебозавода № 4 Константин Терновой рассказывал altapress.ru, что средств оказалось крайне мало, и получили их далеко не все. Его предприятию субсидий хватило ровно на 44 дня работы.

Пшеница. Хлеб. CC0

В 2022 году объемы субсидирования решено увеличить. Сейчас речь идет о выделении краю 43 млн рублей. Александр Большаков, начальник «Алтайпищепрома», объяснил «Банкфаксу», что при получении субсидии производитель берет на себя обязательство не повышать цены, установленные в предыдущем месяце. А взамен этого получает по 2,5 рубля на каждое кило выпущенного хлеба.

Сами производители с учетом кратно удорожавшего сырья считают эту субсидию недостаточной. По словам Сергея Гатилова, он готов работать по этой схеме, если государство также гарантирует стабильную стоимость сырья и его наличие.

Хотя в хаотичных условиях новых экономических реалий за это вряд ли кто-то поручится.