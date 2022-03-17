17 марта
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Экономика

«Время возможностей»: учредитель пивоварни на Алтае дал оптимистичный прогноз для отрасли

Новые экономические реалии потребуют от всех упорной созидательной работы, но кризис — это всегда время возможностей. Так считает учредитель «Первомайской пивоварни», депутат АКЗС Алексей Кривенко. Он вспомнил, что Алтай в советское время вообще был пивоваренным регионом.

Пиво. Бокал
Пиво. Бокал
СС0

Чтобы преодолеть трудности придется перестраиваться, работать интенсивнее, но это означает и генерацию новых идей, новых производств и, в перспективе, сохранение стабильности и в перспективе развитие.

«Мы на 70% работаем на местном сырье, это наше преимущество, но хмель и дрожжи у нас чешские и немецкие. Поставщики говорят, что мы эти ингредиенты получим, но изменится цена. Думаю, все стабилизируется в течение месяца. На такой срок рассчитывают многие в отрасли — после этого станет возможным делать долгосрочные прогнозы. Ситуация в экономике изменится, но рынок неизбежно перестроится, как это было в прошлые кризисы», — рассказал Кривенко.

По его словам, у российской пивоваренной отрасли есть потенциал: есть институты, которые могут разработать дрожжевые и хмелевые компоненты, есть предприятия, у которых есть спрос на такой продукт.

«Алтай в советское время был пивоваренным регионом, здесь выращивали хмель. В какой-то момент переработчики решили, что удобнее и проще возить сырье из европейской части. Своего производителя не поддержали, но наработки есть — что-то придется усовершенствовать, построить», — цитирует предпринимателя пресс-служба АКЗС.

Ранее о состоянии в автомобильной отрасли рассказал директор барнаульского автоцентра КАМАЗ, депутат АКЗС Александр Лисицын.

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