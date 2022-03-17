17 марта
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Экономика

Директор барнаульского автоцентра КАМАЗ рассказал о ситуации на авторынке

Отказ от зарубежных компонентов позволит упростить обслуживание отечественной техники, считает директор барнаульского автоцентра КАМАЗ, депутат АКЗС Александр Лисицын.

КамАЗ.
КамАЗ.
kamaz.ru

Отечественные производители легковых и грузовых автомобилей отходят от использования запчастей из Европы. Российских разработок для внедрения в производство достаточно. Сейчас их необходимо будет только доработать и реализовать.

«По грузовой технике, могу с уверенностью сказать, что отказ КАМАЗа от электронных европейских компонентов предполагает уход с рынка автомобилей уровня Евро-5. На протяжении многих лет мы слышали просьбы клиентов о необходимости отказаться от сложных комплектующих, которые в первую очередь сложны в самостоятельном обслуживании. В новых условиях с точки зрения приобретения и обслуживания техники этот фактор станет более привлекательным для конечного потребителя», — цитирует Лисицына пресс-служба АКЗС.

Директор автоцентра предположил, что другие бренды как российского производства (УРАЛ), так и бренда белорусских коллег (МАЗ) будут пользоваться хорошим спросом и будут широко представлены на всем российском авторынке.

Ранее сообщалось, что КамАЗ столкнулся с дефицитом импортных запчастей из-за санкций. Машины комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия).

В марте завод перешел на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов.

Причем делать их будут на Алтайском заводе прецизионных изделий в Барнауле.

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