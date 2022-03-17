Барнаульцы меняют вещи на сахар, гречку, муку и подсолнечное масло

Барнаульцы на портале «Авито» начали менять вещи на продукты — сахар, подсолнечное масло, муку и гречку. На это обратили внимание в группе Barnaul 22 .

В паблике опубликовали несколько объявлений: банки и детскую одежду меняют на два килограмма сахара, джемпер — также на сахар или упаковку гречки, туфли — на сахар или муку.

Также якобы было опубликовано объявление о том, что на пачку сахара меняют щенков — редакция altapress.ru не обнаружила его на «Авито», возможно, оно было скрыто.

Напомним, что жители Алтайского края в ажиотаже кинулись скупать сахар — с 25 февраля, по данным Алтайкрайстата, в регионе он подорожал больше всего.

Также ранее эксперты назвали несколько причин, почему сахар стал таким дорогим.