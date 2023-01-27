Более 500 млн рублей сельской ипотеки выдал РСХБ клиентам на Алтае в 2022 году

В 2022 году региональный филиал Россельхозбанка предоставил в Алтайском крае и Республике Алтай кредиты в рамках программы «Сельская ипотека» на общую сумму более 500 млн рублей. Общая площадь приобретенной недвижимости составила порядка 28 тыс. квадратных метров. Всего с начала действия программы на Алтае Россельхозбанк выдал свыше 2,6 млрд рублей сельской ипотеки. Свои жилищные условия улучшили более 1500 семей.

— Наибольшей популярностью сельская ипотека пользуется в Первомайском, Павловском, Благовещенском, Мамонтовском, Кулундинском, Тальменском, Шипуновском и Бийском районах Алтайского края. А в Республике Алтай в Майминском, Чемальском, Онгудайском и Кош-Агачском районах. 90% заемщиков в 2022 году предпочли купить готовые дома, 10% — взяли ипотеку на строительство. Большинство заемщиков — молодые семьи в возрасте 35−40 лет. Подать заявку на сельскую ипотеку можно в офисе банка, через специальный сервис Своё Село, где можно найти дом, участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек, а также на сайте www.rshb.ru, либо через мобильное приложение, — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Сельская ипотека реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». Кредит в рамках программы можно взять на индивидуальное строительство жилья либо на покупку уже готового загородного дома с участком. В настоящее время в РСХБ на Алтае аккредитовано более пятнадцати подрядчиков — строительных компаний региона, которые имеют опыт ИЖС в регионе и положительно себя зарекомендовали на строительном рынке.

Заемщиком по программе могут стать россияне возрастом от 21 года до 65 лет. Обязательный первоначальный взнос — 10% от стоимости объекта. При покупке можно использовать материнский капитал. Минимальный размер кредита — 100 тысяч рублей, максимальный — 5 млн рублей. Выдается он максимум на 25 лет. Ставка в рамках сельской ипотеки начинается от 3%.

Полный список территорий, где можно приобрести жилье по программе сельской ипотеки содержится в постановлении Правительства Алтайского края от 20.12.2019 N 530 Об утверждении государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края». В списке несколько сотен сел/деревень, расположенных на территории всех районов края и республики. В программу сельской ипотеки также попадают малые города с численностью населения до 30 тыс. человек.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечного кредита можно во всех офисах Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай, Ипотечном центре РСХБ по адресу пр-т Ленина, 80-б, на официальном сайте www.rshb.ru и по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100.

Список территорий — https://svoe-selo.ru/rural-mortgage

АО Россельхозбанк