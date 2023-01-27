Более 500 млн рублей сельской ипотеки выдал РСХБ клиентам на Алтае в 2022 году

— Наибольшей популярностью сельская ипотека пользуется в Первомайском, Павловском, Благовещенском, Мамонтовском, Кулундинском, Тальменском, Шипуновском и Бийском районах Алтайского края. А в Республике Алтай в Майминском, Чемальском, Онгудайском и Кош-Агачском районах. 90% заемщиков в 2022 году предпочли купить готовые дома, 10% — взяли ипотеку на строительство. Большинство заемщиков — молодые семьи в возрасте 35−40 лет. Подать заявку на сельскую ипотеку можно в офисе банка, через специальный сервис Своё Село, где можно найти дом, участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек, а также на сайте www.rshb.ru, либо через мобильное приложение, — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.
Сельская ипотека реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». Кредит в рамках программы можно взять на индивидуальное строительство жилья либо на покупку уже готового загородного дома с участком. В настоящее время в РСХБ на Алтае аккредитовано более пятнадцати подрядчиков — строительных компаний региона, которые имеют опыт ИЖС в регионе и положительно себя зарекомендовали на строительном рынке.
Заемщиком по программе могут стать россияне возрастом от 21 года до 65 лет. Обязательный первоначальный взнос — 10% от стоимости объекта. При покупке можно использовать материнский капитал. Минимальный размер кредита — 100 тысяч рублей, максимальный — 5 млн рублей. Выдается он максимум на 25 лет. Ставка в рамках сельской ипотеки начинается от 3%.
Полный список территорий, где можно приобрести жилье по программе сельской ипотеки содержится в постановлении Правительства Алтайского края
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечного кредита можно во всех офисах Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай, Ипотечном центре РСХБ по адресу пр-т Ленина, 80-б, на официальном сайте www.rshb.ru и по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100.
Список территорий — https://svoe-selo.ru/rural-mortgage
АО Россельхозбанк
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