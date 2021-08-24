Более 500 млрд рублей из бюджета пойдут на выплаты пенсионерам и военным

Выплаты военнослужащим и пенсионерам, которые накануне анонсировал президент РФ Владимир Путин, обойдутся бюджету более чем в 500 млрд рублей, сообщил «Интерфакс».

Финансирование будет осуществляться из дополнительных доходов бюджета, полученных в результате того, что российская экономика уже почти восстановилась от последствий пандемии COVID-19, считает председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт», — пояснил парламентарий.

Глава государства на встрече с представителями партии власти 22 августа предложил в 2021 году выплатить всем пенсионерам по 10 тыс. рублей, пишет polit.ru. По словам главы государства, в первую очередь, необходимо организовать выплаты для пенсионеров и военных.