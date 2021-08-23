Новые разовые выплаты. Когда и на какие деньги могут рассчитывать пенсионеры и военные

3 Сколько начислят пенсионерам?

По словам Путина, всем пенсионерам, в том числе работающим и военным, следует выплатить в этом году по 10 тысяч рублей.

«Этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, на мой взгляд недостаточно. И я просил бы „Единую Россию“, когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей», — объяснил глава государства.