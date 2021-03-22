Более 2 млрд рублей потратят на повышение качества жилищно-коммунальных услуг на Алтае

В Алтайском крае в 2021 году направят почти 2,2 млрд рублей на модернизацию около двухсот объектов тепло- и водоснабжения, сообщает региональный минстрой.

Изначально из бюджетов всех уровней предполагали направить 1,8 млрд — 880 млн на объекты теплоснабжения и 925 млн на объекты водоснабжения и водоотведения.

«Однако, в марте были внесены изменения в закон о краевом бюджете на 2021 год, в соответствии с которым предусмотрено увеличение финансирования этих мероприятий на 373 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, в текущем году на повышение качества жилищно-коммунальных услуг направят почти 2,2 млрд рублей.

«Более 1 млрд рублей на модернизацию теплового комплекса и 1,1 млрд рублей на объекты водоснабжения», — уточнили в ведомстве расходы.

Модернизируют 197 объектов в 62 муниципальных образованиях: в Змеиногорске, Рубцовске, Горняке, Славгороде и селах Чарышского, Кулундинского, Залесовского, Завьяловского, Рубцовского, Алтайского, Благовещенского, Топчихинского, Бурлинского и Мамонтовского районов.

Ранее в Барнауле обсудили, что делать, когда не хватает доходов на оплату услуг ЖКХ.