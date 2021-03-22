Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 марта 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Более 2 млрд рублей потратят на повышение качества жилищно-коммунальных услуг на Алтае

В Алтайском крае в 2021 году направят почти 2,2 млрд рублей на модернизацию около двухсот объектов тепло- и водоснабжения, сообщает региональный минстрой.

Кочегар. Котельная.
Кочегар. Котельная.
Минстрой Алтайского края.

Изначально из бюджетов всех уровней предполагали направить 1,8 млрд — 880 млн на объекты теплоснабжения и 925 млн на объекты водоснабжения и водоотведения.

«Однако, в марте были внесены изменения в закон о краевом бюджете на 2021 год, в соответствии с которым предусмотрено увеличение финансирования этих мероприятий на 373 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, в текущем году на повышение качества жилищно-коммунальных услуг направят почти 2,2 млрд рублей.

«Более 1 млрд рублей на модернизацию теплового комплекса и 1,1 млрд рублей на объекты водоснабжения», — уточнили в ведомстве расходы.

Модернизируют 197 объектов в 62 муниципальных образованиях: в Змеиногорске, Рубцовске, Горняке, Славгороде и селах Чарышского, Кулундинского, Залесовского, Завьяловского, Рубцовского, Алтайского, Благовещенского, Топчихинского, Бурлинского и Мамонтовского районов.

Ранее в Барнауле обсудили, что делать, когда не хватает доходов на оплату услуг ЖКХ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость