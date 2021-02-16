Дожили. В Барнауле обсудили, что делать, когда не хватает доходов на оплату услуг ЖКХ

На недавнем круглом столе обсуждали вопиющую, в общем-то, тему: в отдельных муниципалитетах Алтайского края тарифы выросли настолько, что людям не хватает доходов, чтобы заплатить за услуги ЖКХ. Ситуация пока, видимо, не массовая, но перспективы вырисовывались не блестящие. Дискуссия прошла 11 февраля по инициативе алтайского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Рассказываем главное.

Где в крае территории особо высоких тарифов?

Заявления о том, что людям нечем заплатить за коммуналку (настолько это дорого), прозвучали в начале года из двух муниципалитетов: Ребрихи и Горняка.

У отдельных потребителей счет за коммуналку доходил до 13 тыс. рублей. Некоторым не хватало на оплату всей пенсии — до чего же мы дожили, друзья.

Как уже писал altapress.ru, в этих муниципалитетах котельные и теплосети передали частникам в концессию.

И замначальника краевого управления по тарифам Евгений Шестаков обобщил ситуацию: «Наиболее высокие тарифы устанавливаются в случае заключения концессионных соглашений», — объяснил он.

Евгений Шестаков , замначальника управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов. Анна Зайкова.

В крае концессионеров, вообще говоря, приветствуют — соглашений с ними уже десятки.

«Концессионер как частный собственник гораздо лучше реагирует на неэффективность оборудования, которое ему передано», — объяснил Вадим Горбунов, замминистра строительства и ЖКХ.

Но как быть, если завтра тарифы станут еще больше (а к этому есть предпосылки)? «Могут ведь установить и 6 000 за гигакалорию», — предположил Сергей Родт, эксперт ОНФ и экс-руководитель управления по тарифам.

Тарифы на тепловую энергию на 2021 год. Источник: официальный правовой портал. Altapress.ru

Почему именно концессионерам так увеличивают тарифы?

Тарифы увеличиваются не только концессионерам — всем, кто сумел обосновать повышение. Например, в Яровом с 1 июля гигакалория подорожает почти на 34%, вода на 58%. А там до концессии пока далеко.

В случае концессий у более высокого роста тарифов два объяснения.

Во-первых, концессионеру надо обеспечить источник для исполнения инвестиционных обязательств, сказал Евгений Шестаков. Ведь при передаче теплосетевого хозяйства в концессию частник обязуется реконструировать какие-то объекты.

Во-вторых, у концессионера, до этого не платившего налог на добавленную стоимость (НДС), возникает обязанность платить НДС. В среднем, по словам Евгения Шестакова, это дает плюс 8−10% к тарифу.

«Предприятие могло бы быть на упрощенной системе налогообложения, но с учетом того, что оно работает по концессионному соглашению, оно обязано быть плательщиком НДС — и только из-за этого возможен рост тарифа на 20%! — описал ситуацию Сергей Родт.

Налоги. Бизнес. Pixabay.com

Разве нельзя освободить коммунальщиков-концессионеров от НДС?

Вслед за этим участники круглого стола попытались разобраться, можно ли освободить концессионеров от уплаты НДС (и тем самым снизить тарифы). Идею поддержали все.

Но НДС — налог федеральный. И отменить его можно только на федеральном уровне.

Законопроект об отмене НДС для концессионера лежит без движения в Госдуме около 2 лет по непонятным для нас причинам. Надо консолидировать усилия, чтобы законодатели нас услышали», — предложил замминистра строительства и ЖКХ края Вадим Горбунов.

Вадим Горбунов , замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края , на круглом столе 11 февраля. Анна Зайкова.

Неужели все инвестиции в коммуналку в районах переложили на граждан?

Между тем, Сергей Родт поинтересовался: вкладывает ли в модернизацию какие-то деньги муниципалитет как собственник котельных и теплосетей? Или все инвестиции переложили на плечи граждан, из-за чего тарифы и возросли?

На сей раз ответ звучал оптимистично: нет, конечно, не все переложили на граждан. Плата муниципалов соглашениями не предусмотрена, но по факту инвестиции дает краевой бюджет.

«Параллельно реализуются программы по обновлению тепловых сетей, чтобы, с одной стороны, эффективно работало это коммунальное хозяйство, и с другой — чтобы мы не отягощали население нагрузкой по инвестиционной составляющей. По всем концессионным соглашениям, особенно в небольших поселениях, это общая практика, — сообщил Вадим Горбунов.

Кочегар. Котельная. Минстрой Алтайского края.

Коммунальщикам устанавливают любой тариф , какой они только пожелают?

Еще один вопрос подняли в ходе встречи: насколько вообще обоснованы тарифы? Тут Евгений Шестаков отверг все сомнения.

Коммунальное предприятие подает в управление по тарифам заявку, в которой обосновывает, насколько ему надо увеличить тариф. Его предложения изучают эксперты.

Расходы проверяют как на соответствие нормам (нормируются, например, размер зарплаты, численность работников, объем топлива и др.), так и „на предмет обоснованности документами“. Все „лишнее“ — то есть необоснованное — исключается.

„При расчете тарифа учитываются только те расходы ресурсоснабжающих организаций, без которых она не может осуществлять регулируемую деятельность, и только в том случае, если они обоснованы документами и соответствуют законодательным нормам“, — объяснил Евгений Шестаков.

Шестаков подчеркнул: все тарифы в Алтайском крае устанавливают в соответствии с законом.

Сергей Родт. Эксперт ОНФ. Анна Зайкова.

Почему у одних коммунальщиков тарифы больше , чем у других?

Кроме того, Евгений Шестаков назвал факторы, которые могут увеличивать тариф у отельного взятого поставщика коммунальных ресурсов.

Удаленность от мест добычи топлива или сложные логистические схемы доставки;

высокие утвержденные нормативы расхода топлива , потери;

потери; высокая протяженность сетей;

большое количество небольших котельных;

снижение полезного отпуска тепловой энергии.

Более того, в регионе есть случаи, когда утверждаются нормативные потери в размере 50%.

То есть до потребителя доходит лишь половина выработанной энергии. При этом, по словам Шестакова, фактические потери могут быть еще выше — когда котельная очень далеко от потребителя.

Новая котельная по краевой программе. Минстрой Алтайского края.

Что за концессионеры приходят в коммунальную отрасль края?

Тем временем в ходе разговора выяснилось, что фирма „АПС-Исток“ (концессионер из Ребрихи, где тариф на тепловую энергию самый высокий в крае) к моменту концессии имела большие долги. В частности, за уголь — 15 млн рублей.

Вадим Горбунов объяснил: такие долги не препятствуют заключению концессионного соглашения. Не должно быть задолженности по налогам и, кроме того, при заключении соглашения концессионер не должен находиться в процедуре банкротства.

По словам чиновника, в концессиях „случайных людей абсолютно нет, все так или иначе с отраслью были связаны“. О том, кто пришел в районы модернизировать отрасли, отдельно рассказали и районные власти.

Круглый стол ОНФ 11 февраля. Анна Зайкова.

Так, фирма „АПС-Исток“ занималась отоплением Ребрихи с 2008 года, объяснила глава района Людмила Шляузер. Фирма много лет работала с положительным результатом.

Но в 2018 году появились убытки и долги. Причиной убытков глава назвала заниженные цены на уголь, включенные в тариф.

В декабре 2020 года с „АПС-Исток“ заключено концессионное соглашение. Тариф увеличили с 2559 до 3847 рублей. Глава района считает, что с новым тарифом организация будет работать без убытков и даже погасит угольные долги перед районом.

Общественник Константин Емешин. Скептично относится к концессиям. Анна Зайкова

А как быть тем , у кого не хватает заплатить по таким тарифам?

Но эта светлая безубыточная жизнь коммунальной фирмы — все-таки в будущем. А платить за ее услуги некоторые граждане не могут уже сегодня.

Человек получает пенсию 11 120 рублей. За все коммунальные услуги ему предъявили счет на 8 834 рубля. Ему выплатит компенсацию районная администрация: 2 486 рублей. Остается 4,7 тысяч. Как можно прожить на эти деньги»? — привела конкретный пример жительница Ребрихи.

Банкрот. СС0

В ответ на это представители правительства назвали три формы поддержки населения. Их уже получают десятки тысяч алтайских семей.

Субсидии для малообеспеченных , у которых плата за коммуналку больше 22% семейного дохода. Платят из краевого бюджета.

у которых плата за коммуналку больше 22% семейного дохода. Платят из краевого бюджета. Компенсация 50% затрат на коммуналку и оплату жилищных услуг для федеральных и краевых льготников. Платят из федерального и краевого бюджетов.

Компенсация на территориях , где рост платы за коммуналку выходит за предел , утвержденный указом губернатора ( в 2021 году — 6,9%). Ее платят из городского или районного бюджета.

Однако право на эти выплаты теряют должники. На настоятельный вопрос Сергея Родта, как людям быть, если им не хватает пенсии на оплату, представитель минсоцзащиты ответила: «Это вопрос к Пенсионному фонду».

Впрочем, случай этот оказался не безнадежным — по крайней мере, так считают чиновники.

Оксана Кудинова , начальник управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности минсоцзащиты Алтайского края , Анна Зайкова.

Наличие задолженности не является препятствием для получения мер социальной поддержки. Граждане могут заключить соглашение с ресурсоснабжающей организацией и выполнять условия по ее погашению. И поддержка будет назначена, — сказала Оксана Кудинова, начальник управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности минсоцзащиты.

Вадим Горбунов сказал, что этот инструмент вполне рабочий: человек платит несколько меньше, затем получает субсидию или компенсацию и тут же закрывает задолженность. Впрочем, в разговоре с altapress.ru он признал, что это несколько усложняет получение поддержки.

Но главное, что деньги на субсидии и компенсации льготникам в крае точно есть. В 2021 году на субсидии в бюджете заложено 1,9 млрд рублей, на компенсации 50% - 1,192 млрд федеральным льготникам и еще 1,873 млрд краевым, пояснила Оксана Кудинова.

Сергей Войтюк , руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае , Анна Зайкова.

Каковы перспективы?

Так или иначе — в 2021 году к голосам Ребрихи и Горняка могут присоединиться и другие. Если ничего не изменится.

В конце концов модернизацию коммунальной отрасли, для которой поднимают тарифы, делают не для коммунальщиков — а чтобы сохранить важные для общества услуги.

Но при таких тарифах все больше людей будут отключаться от центрального отопления. Последствия этого могут быть весьма серьезными.

Ко многим многоквартирным домам водопровод укладывали в том же лотке, что и теплотрассу. Рубим отопление — дом остается без воды, водопровод промерзает. Мы проходили эту историю в Барнауле на ул. Мамонтова, 309, когда банкротился дрожжевой завод и остановилась котельная. Неделю не проходило без эксцессов, — объяснил руководитель исполкома алтайского ОНФ Сергей Войтюк.

Сергей Родт и депутаты АКЗС Анатолий Вытоптов и Анатолий Суворов. Анна Зайкова.

Какие предложения прозвучали на круглом столе?

Предложений, как исправить ситуацию, на встрече прозвучало много. Назовем только часть.

Обратиться от имени губернатора к федеральному правительству о снижении цен на природный газ для предприятий ЖКХ в два раза на пять лет.

Бюджетные средства на модернизацию предоставлять тем коммунальным предприятиям , которые могут снизить тариф на 20% и более.

которые могут снизить тариф на 20% и более. Предложить депутатам Госдумы от края продвинуть закон об отмене НДС для концессионеров.

Изменить механизмы социальной поддержки: платить компенсации не гражданам , а напрямую коммунальным предприятиям или выплачивать компенсации авансом.

Резолюцию и план дальнейших действий «фронтовиков» и их единомышленников еще предстоит обсудить.

Деньги и отопление. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA