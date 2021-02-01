Едва успели стихнуть громкие выступления жителей Горняка по поводу резко возросшей платы за отопление, как зашумела Ребриха: здесь тариф достиг рекордной в истории края ставки. Власти успокаивают: мы готовы выплачивать компенсации. Однако этот механизм поддержки населения срабатывает плохо. Алтайское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратилось в правительство края с предложением, как его изменить, чтобы рост тарифов не был каждый раз шоком для жителей.

Горячая точка: Ребриха

В Ребрихе тарифы на тепловую энергию с 1 января увеличились с 2559 до 3847 рублей, или на 50%.

Гигакалория в райцентре — видимо, самая дорогая в крае. А вот по размеру средней зарплаты район — далеко не на почетном 40-м месте (данные за 9 месяцев 2020 года по району приведены минэкономразвития края).

В недалеком будущем потребителей централизованного отопления Ребрихи ждут и вовсе фантастические счета. К 1 июля 2024 года тариф на возрастет до 4935,29 рублей, следует из решения управления по тарифам.

Новые тарифы на 2021 год жителям Ребрихи утвердили только 29 декабря. Первые счета за январь уже вызвали шок. Объяснение, что часть затрат вернут из бюджета, не утешает: сначала деньги надо где-то найти, и только после будет компенсация.

Ребриха. Одноклассники. Ребриха.

Горячая точка: Горняк

В Горняке, где основные жалобы пришлись на начало января, тариф на отопление повысили на 27% еще с 1 июля — до 3543 рублей за «гигу». Счет за декабрь в отдельных домах доходил до 13−14 тыс. рублей — только за отопление.

И это при пенсиях в 10−12 тыс. рублей, говорит депутат Павел Митрофанов. «А как прожить молодой семье, у которой трое детей и зарплата родителей достигает только МРОТ»? — спрашивает депутат.

«Небольшой город с населением чуть больше 12 тысяч человек бурлит. Практически всю пенсию надо отдать на услуги ЖКХ, а жить на что»? — пишет в ОНФ житель Горняка Владимир.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Gornyakonline (страничка города в Instagram) сообщает: жители направили прокурору Локтевского района обращение — просят проверить обоснованность тарифа.

Суммы за отопление стали неподъемными для населения", — утверждают авторы обращения.

Сад и огород. открытые источники в интернете

Недоумение из пригорода

Плата за тепловую энергию — самая чувствительная часть платежки. Между тем на прямую линию ОНФ поступило обращение и от жительницы барнаульского поселка Ягодное, где сильно подорожала холодная вода.

И — та жа проблема: сначала надо написать заявление и оформить компенсацию, заплатить (а летом это большие суммы: на полив огорода идет до 35 кубов воды). И только потом возместят разницу между максимальным утвержденным тарифом на воду в 22 рубля и установленным для поселка в 90 рублей (суммы округленные).

«Это затраты времени как для обычного человека, так и для специалистов того же „собеса“, которые оформляют и ежемесячно работают с этим», — пишет жительница Ягодного.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Тариф безубыточный

Мысль, что тариф для коммунальных предприятий должен позволять им работать без убытков, власти открыто и твердо обозначили в 2019 году. Эту позицию главы краевого минстроя Ивана Гилева поддержал и губернатор края Виктор Томенко.

Министр сказал тогда: в отрасли пора уйти от принципа «плановое банкротство раз в два года». Губернатор же, согласившись с подходом, обозначил важность выплаты населению субсидий и компенсаций.

На первый взгляд, по намеченному плану все и действуют.

Тарифы повышают. В тех городах и районах, где рост совокупной платы граждан больше предельно допустимого (6,2%), есть компенсация из муниципального бюджета. С учетом этой выплаты рост платежа не должен превысить 6,2%.

Кредит. Кошелек. СС0

Кредит на оплату ЖКХ

Но что-то все-таки идет не так. Горняк жалуется Путину и прокурору не только на рост тарифов, но и на холод в домах, на плохо изолированные трубы и непрозрачные закупки угля.

Яровое, в котором люди померзли в январские морозы из-за поломок котла, посылает обращение на имя президента России — жители пишут о бедности горожан и безработице.

А на прямую линию ОНФ поступают сообщения, что люди будут вынуждены… взять кредит на оплату услуг ЖКХ. Нет у них денег заплатить по новым тарифам.

Ребриха. Одноклассники. Ребриха.

Информирование запаздывает

Хуже того, многие жители районов из «зон высоких тарифов» о компенсациях просто не знают.

Ребриха. Власти района приняли постановление о компенсациях 23 декабря, а в официальном печатном издании информация появилась лишь 23 января.

Горняк. Новые тарифы утвердили еще летом. Но по прошествии полугода доля потребителей, получающих компенсацию, достигла, по данным ОНФ, лишь 32%.

И все это — на фоне пандемии и падения реальных доходов населения: за 9 месяцев они сократились в Алтайском крае на 3,6%.

Тепловые сети в Горняке. Горняк онлайн

Рост тарифов усугубляет положение

В обращении, отправленном на имя вице-губернаторов Александра Климина, Данила Ситникова и Ивана Степаненко, ОНФ констатирует: тарифы на отопление увеличены с начала года на 25−50% для целого ряда теплоснабжающих организаций районов.

«Причиной были как переход на концессионную модель функционирования теплосетевого комплекса, так в том числе и появление выпадающих доходов у ресурсовиков из-за массовых отключений потребителей от центрального теплоснабжения в связи с высокой стоимостью данной услуги», — указывают общественники.

Но чем выше тариф — тем больше людей отключаются от центрального отопления и переходят на автономные источники. Получается, рост тарифов не упрощает, а усугубляет положение коммунальных предприятий.

Котельная , отопительный сезон. altapress.ru

Поменять получателя денег

В этой ситуации «фронтовики» предложили правительству изменить механизм предоставления компенсации: бюджетные субсидии предоставлять не гражданам, а напрямую — ресурсоснабжающим организациям.

А рост цен на коммуналку ограничить — утвердить «льготные» тарифы. Жителям это будет менее болезненно.

Деньги коммунальщикам надо перечислять через специальные лицевые счета потребителей. И одновременно обеспечить контроль за целевым расходованием коммунальщиками бюджетных денег.

«Предлагаем направить рекомендации по оперативному внедрению вышеуказанного механизма компенсации всем муниципальным образованиям Алтайского края, в которых в 2021 году отмечается резкий рост тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение», — пишут фронтовики.

Мнения вице-губернаторов о предложении ОНФ еще неизвестны. В 2019 году губернатор края Виктор Томенко возможность компенсировать выпадающие доходы ресурсовикам вполне допускал.