Тариф «безубыточный» нужен алтайским коммунальщикам, считают в правительстве края

На принятии безубыточного тарифа для коммунальных предприятий настраивал алтайский министр строительства и ЖКХ Иван Гилев глав муниципалитетов на совещании в правительстве края, прошедшем 17 мая. Эту позицию поддержал и губернатор Виктор Томенко. Но он оговорился: население при этом должно платить столько, сколько может.

Остановите снежный ком

Ни копейки не заплатил за электричество за 12 месяцев «Водоканал Змеиногорска», предприятие из «черного списка» «Алтайкрайэнерго». Как так можно работать? Сергей Приб, гендиректор энергокомпании, этого явно не понимает.

«С „Водоканалом“ тепловые сети не рассчитываются за воду», — попытался оправдаться глава Змеиногорского района Борис Афанасьев.

На вопрос губернатора, виден ли свет в конце туннеля по расчетам с энергетиками, Афанасьев заверил: «Виден» (ничем, впрочем, это не подтвердив).

Между тем Приб, обращаясь к министру строительства и ЖКХ, потребовал ответа, что будет с «Водоканалом» дальше — очередное банкротство? И кто-то может остановить этот снежный ком?

Во всем виноват уголь

«Водоканал Змеиногорска» — одно из тех коммунальных предприятий края, которые пользуются ресурсами, что называется, «на халяву». Их просроченный долг только за электричество — 770 млн рублей, сказал министр промышленности и энергетики края Александр Климин. За уголь коммунальщики края задолжали 942 млн, за газ еще 300 млн. В целом — более 1,74 млрд рублей (+7% год к прошлому году).

Александр Климин , министр промышленности и энергетики Алтайского края. altairegion22.ru.

Эдуард Винер, глава Немецкого национального района, коммунальщики которого вдвое нарастили долг за электричество, изложил свою версию происходящего. Он сделал это на примере МУП «Теплосервис», поставляющего тепло в Подсосново.

В районе настойчиво добивались принятия экономически обоснованного тарифа. Но как только тариф утвердил регулятор, уголь взлетел в цене. И ни в какие рамки не уложился.

«Если раньше это предприятие рассчитывалось с „Алтайэнергосбытом“ хотя бы частично, то в течение этого сезона они не могли рассчитаться только потому, что все деньги шли на приобретение угля», — сказал Винер.

Министр строительства , транспорта , ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. Фото: altairegion22.ru

Ручное управление — это не системно

Впрочем, рост цен на уголь, не учтенный в тарифе, по данным минстроя, обусловил лишь 28% убытков коммунальных предприятий края. 44% убытков связано с перерасходом топлива — главным образом из-за сжигания некачественного угля. И Иван Гилев в очередной раз призвал глав муниципалитетов следить за тем, какой уголь привозят на местные котельные.

А Сергею Прибу он пояснил, что полномочия по тепло- и водоснабжению у органов местного самоуправления. Министерство точечными проблемами может заниматься лишь в крайнем случае.

«У нас 285 предприятий, и в ручном режиме заниматься каждым предприятием ни лично я, ни мои специалисты не могут, — пояснил министр. — Мы подключаемся к острым большим проблемам, мы часто занимаемся ручным управлением, но это неправильно. Это не системно».

Министр добавил, что с первых лет работы в ведомстве пытается вывести алтайское ЖКХ с траектории «плановое банкротство раз в два года» и снизить темпы роста задолженности.

«Мы ставим задачу не допускать роста в дальнейшем. Но откровенно признаюсь: я не могу обещать, с какого года мы сможем это сделать», — растолковал министр Прибу.

На совещании в правительстве Алтайского края 17 мая 2019 года. altairegion22.ru.

Тариф «безубыточный»

Министр строительства и ЖКХ рассказал, что в коммунальную сферу региона ежегодно вкладывают из краевого бюджета более 1 млрд рублей. Ставят модульные котельные (в 2018 году поставили 16), перекладывают сети, меняют устаревшие котлы на новые (заменено 112) — словом, расшивают узкие места.

Но экономика предприятий не складывается, если тариф не покрывает затрат. И министр призвал глав городов и районов обеспечить получение организациями тепло- и водоснабжения безубыточного тарифа.

«Это база, на которой лежит вся остальная работа. Без выверенной экономики вы не можете ни платить достойную зарплату, ни осуществлять текущий и капитальный ремонт. Я уже не говорю о каких-то реконструкциях и серьезных капитальных вложениях и приобретениях», — сказал Гилев.

Глав муниципалитетов министр призвал настойчиво прорабатывать ситуацию с регулятором и «доказывать экономически обоснованные тарифы».

Александр Романенко. Дмитрий Лямзин

Поставил в положение

Но за словосочетание «безубыточный тариф» зацепился спикер АКЗС Александр Романенко.

«Вы ставите органы власти в неудобное положение. Сейчас вас все послушают и скажут — ну вот, опять за счет потребителей, в том числе населения, будем вытаскивать жилищно-коммунальный комплекс из той ямы, которая есть», — сказал спикер.

Минстрой должен настраивать комплекс на повышение эффективности. И если уж тариф необходимо повышать, то населению компенсируйте часть затрат на услуги ЖКХ из местного бюджета. Этим путем, например, пошел Змеиногорск. Кстати, по данным регулятора, тариф там в самом деле один из самых высоких в крае: более 2947 рублей за гигакалорию,

Впрочем, Иван Гилев с мыслями спикера краевого парламента согласился, не дискутируя: повышение эффективности — это, конечно, приоритет.

На совещании в правительстве Алтайского края 17 мая 2019 года. altairegion22.ru.

Населению — компенсацию

Надо сказать, что с позицией коммунального министра согласился и губернатор.

«Мы должны сформировать такие тарифы для теплоснабжающих организаций, чтобы они в основе своей не предусматривали убыточной деятельности. Вся убыточная деятельности рано или поздно в нашей ситуации приводит к тому, что ты накапливаешь столько долгов, что необходимо обанкротиться. Этого быть не должно», — сказал он.

Одновременно надо сделать так, чтобы население платило столько, сколько в состоянии платить. И либо компенсировать недополученные доходы напрямую коммунальному предприятию, либо выплачивать субсидии и компенсации населению.

«Надо самим сесть и сказать: да, теплоснабжение в этом конкретном муниципалитете стоит вот столько денег. Вот столько в состоянии платить потребители. Размер платы регулируется государством. А вот столько надо им откуда-то доставать на нормальную жизнь. Ничего другого не придумано кроме консолидированного бюджета Алтайского края — то есть краевого бюджета и бюджета муниципалитетов», — пояснил на пальцах губернатор.

Подготовка к следующему отопительному периоду стартовала в крае 14 мая.