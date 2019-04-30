Что не так с алтайским ЖКХ? В крае обсудили, почему растут убытки и долги коммунальной отрасли

Последние итоги работы ЖКХ в городах и районах края неутешительные: убытки и долги коммунальных предприятий за год увеличились. В чем причины хронической убыточности отрасли? Об этом шла речь на недавнем большом совещании, проведенном алтайским минстроем совместно с главами городов и районов и местными специалистами по ЖКХ.

Краткое содержание

«Никто не думал об оплате»

Впервые тему «Что не так с нашим ЖКХ» власти края всерьез обсудили пять лет назад на таком же совещании. Результат анализа тогда не порадовал: признаков экономического подхода у большинства коммунальщиков не обнаружили.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

Никто особо не думал о последствиях прохождения осенне-зимнего периода с точки зрения исполнения обязательств — оплаты за уголь и электроэнергию и так далее.

Плановое банкротство раз в два года — это был главный принцип работы большинства предприятий. Убытки отрасли тогда достигли 1 млрд, общая рентабельность — минус 36% (речь идет о малой энергетике и предприятиях водоснабжения в районах и небольших городах). Из-за долгов за уголь многолетний поставщик топлива «Кузбассразрезуголь» наотрез отказался работать с Алтайским краем.

Уголь. Олег Богданов

«Не хватало денег на зарплату»

Между тем, с 2017 года ежегодные вложения краевого бюджета в модульные котельные и новые котлы, замену труб и скважины превышают 1 млрд рублей. Имущество это муниципальное, и эти вложения в крае считают обоснованными.

Достижением в минстрое считают и то, что коммунальщики научились грамотно работать с управлением по тарифам.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

Теплоснабжающие организации сами себе раздували баланс тепла в надежде получить больше бесплатного угля. Тем самым не собирали выручку, установленную регулятором при расчете тарифа, не хватало денег элементарно на зарплату. Этот вопрос, я считаю, в большой степени решен.

Министр строительства , транспорта , ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. Фото: altairegion22.ru

Кроме того, тарифы многих коммунальных организаций уже «подтянули» к экономически обоснованным. И, наконец, сезон в целом прошел спокойно: нарушения устраняли вовремя, топливо поставляли стабильно.

«Перестали обращать внимание на расчеты»

А вот финансовых успехов в отрасли по-прежнему не видно. Ее рентабельность по итогам 2018 года отрицательная: минус 15%, убытки за год увеличились на 300 млн рублей, угольный долг — на 85 млн, за электричество — на 56 млн.

Андрей Голубцов,

заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края:

Бийский район нарастил задолженность за электроэнергию за год на 46%, Третьяковский на 99%, Немецкий национальный на 89%. Главы муниципальных образований вообще перестали обращать на это внимание. Не понимаю, почему на 100% увеличивается задолженность в течение года. Получается, вообще за нее не оплачивается ни одной копейки.

На 1 апреля «просрочка» за все энергоресурсы достигла 1,73 млрд рублей, убытки отрасли ЖКХ — 600 млн рублей. «Даже общий взгляд говорит, что в отрасли не все в порядке», — сказал губернатор Виктор Томенко.

Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Анна Зайкова

«52% убытков связаны с перерасходом»

«Не все в порядке» — это, пожалуй, даже мягко сказано. Министр и его замы приводили примеры настоящей бесхозяйственности.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

Уголь, который поставляется централизованно (это около трети. — Прим. Altapress.ru), завозится на площадки, а с площадок уже на котельные силами предприятий или муниципалитетов. И мы наблюдали случаи, когда машина с площадки забрала уголь и только через 30 дней привезла его в школу, на котельную. Что с этим углем было за это время, что привезли, непонятно.

Андрей Голубцов сказал, что входной контроль качества топлива до сих пор есть не везде. А если уголь плохой, некоторые главы районов боятся об этом сообщать. Хотя, по словам чиновника, поставщик («Алтайская топливная компания») заинтересован в том, чтобы весь уголь, дошедший до потребителей, соответствовал контракту .

Меж тем причиной 52% убытков в 2018 году стал сверхнормативный расход топлива и электроэнергии, сказал Вадим Горбунов, замминистра строительства и ЖКХ. Перерасход же связан, в первую очередь, со сжиганием некачественного угля.

Уголь. СС0

«Замена МУПа концессией проблемы не решает»

Финансовое состояние радикально не смогли улучшить ни пришедшие в отрасль частные операторы в ЖКХ, на которые лет 10 назад уповали российские власти. Ни концессионные соглашения, которые уже лет пять они усиленно продвигают.

В 2018 году в крае появилось только 10 концессионеров, намеревающихся вложить в малое ЖКХ края 59 млн рублей. Тогда как в его реконструкцию и модернизацию, по оценкам властей региона, надо вкладывать по 2 млрд рублей в год.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

Замена МУПа концессией проблемы не решает. Да, менеджмент начинает работать по-другому, управленческие решения дают результат. Но интерес к концессиям со стороны бизнеса, эффективных операторов низкий: необходимо увеличение тарифа и, соответственно, выплат компенсаций граждан.

Страхование. Финансы. Доход. СС0

«Эффект повышения тарифов исчерпан»

При этом власти признают: дальше увеличивать тарифы, используя механизм голосования местных депутатов за повышение предельного индекса платы граждан, проблематично. В том числе по политическим мотивам.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

Мы, наверное, крупнейший субъект в РФ, который воспользовался этим механизмом (решение депутатов о предельном индексе по постановлению правительства РФ № 400.- прим. Altapress.ru). Но сегодня мы констатируем, что эффект превышения платы граждан путем решения депутатов и подтягивание тарифов к среднему по стране, наверное, уже исчерпан.

Вадим Горбунов,

замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края:

Во многих муниципалитетах уровень тарифа уже находится на границе платежеспособности жителей.

«Плановое банкротство больше не работает»

Тем временем условия работы отрасли усложняются. По словам главы минстроя, схема «плановое банкротство раз в два года», уже не работает. Хотя бы потому, что долги коммунальных предприятий приходится отдавать из местных бюджетов.

Банкрот. СС0

Кроме того, все более жестко ведут себя поставщики ресурсов.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

Уголь приходится покупать по рыночным ценам, и на основании предоплаты, потому что особого доверия к нам с вами уже нет.

Как с новыми вызовами справится алтайская коммуналка, пока неясно. В минстрое пообещали, что инвестируют в отрасль не менее, чем в 2018 году — то есть около 1 млрд рублей. И призвали глав ориентироваться на эффективные инвестиции: «Просто освоение рублей недопустимо, вложения должны окупаться не менее чем за пять лет».

Строительство модульной котельной в Змеиногорске. zmnvest.ru

Примером, на который имело бы смысл равняться другим муниципалитетам, Гилев назвал Змеиногорск.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

Проект в Змеиногорске был сделан правильно, хотя и чуточку поздно. Повысилась надежность всего комплекса за счет того, что установлена новая котельная, новое оборудование и новые сети. Вместо шести котельных будем иметь одну — этот проект мы завершим в 2019 году.

Итоги отопительного сезона 2018−2019 годов

Финансовый результат Теплоснабжение: убыток 697 млн рублей

Водоснабжение: прибыль 111 млн рублей

Итого: убыток 586 млн рублей Причины убытков в теплоснабжении 28% (191 млн рублей) — неучтенный в тарифе рост цены на уголь

20% (142 млн рублей) — недорегулированность тарифа

8% (55 млн рублей) — перерасход электроэнергии

44% (309 млн рублей) — перерасход топлива. Просроченная задолженность на 1 апреля 2019 года За уголь — 942 млн рублей.

За поставку газа — 306 млн рублей.

За электроэнергию — 482 млн рублей.

Источник: минстрой алтайского края.

Что такое ЖКХ в районах и малых городах

В малой теплоэнергетике, водоснабжении и водоотведении в Алтайском крае работает 491 организация. Большинство из них являются специализированными, часть — межотраслевыми. Они оказывают услуги теплоснабжения в 260 населенных пунктах края, услуги водоснабжения и водоотведения — в 820-ти.