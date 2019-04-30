Что не так с алтайским ЖКХ? В крае обсудили, почему растут убытки и долги коммунальной отрасли

- «Никто не думал об оплате»
- «Не хватало денег на зарплату»
- «Перестали обращать внимание на расчеты»
- «52% убытков связаны с перерасходом»
- «Замена МУПа концессией проблемы не решает»
- «Эффект повышения тарифов исчерпан»
- «Плановое банкротство больше не работает»
- Итоги отопительного сезона 2018−2019 годов
- Что такое ЖКХ в районах и малых городах
Впервые тему «Что не так с нашим ЖКХ» власти края всерьез обсудили пять лет назад на таком же совещании. Результат анализа тогда не порадовал: признаков экономического подхода у большинства коммунальщиков не обнаружили.
Иван Гилев,
министр строительства и ЖКХ Алтайского края:
Никто особо не думал о последствиях прохождения осенне-зимнего периода с точки зрения исполнения обязательств — оплаты за уголь и электроэнергию и так далее.
Плановое банкротство раз в два года — это был главный принцип работы большинства предприятий. Убытки отрасли тогда достигли 1 млрд, общая рентабельность — минус 36% (речь идет о малой энергетике и предприятиях водоснабжения в районах и небольших городах). Из-за долгов за уголь многолетний поставщик топлива «Кузбассразрезуголь» наотрез отказался работать с Алтайским краем.
Между тем, с 2017 года ежегодные вложения краевого бюджета в модульные котельные и новые котлы, замену труб и скважины превышают 1 млрд рублей. Имущество это муниципальное, и эти вложения в крае считают обоснованными.
Достижением в минстрое считают и то, что коммунальщики научились грамотно работать с управлением по тарифам.
Иван Гилев,
министр строительства и ЖКХ Алтайского края:
Теплоснабжающие организации сами себе раздували баланс тепла в надежде получить больше бесплатного угля. Тем самым не собирали выручку, установленную регулятором при расчете тарифа, не хватало денег элементарно на зарплату. Этот вопрос, я считаю, в большой степени решен.
Кроме того, тарифы многих коммунальных организаций уже «подтянули» к экономически обоснованным. И, наконец, сезон в целом прошел спокойно: нарушения устраняли вовремя, топливо поставляли стабильно.
А вот финансовых успехов в отрасли по-прежнему не видно. Ее рентабельность по итогам 2018 года отрицательная: минус 15%, убытки за год увеличились на 300 млн рублей, угольный долг — на 85 млн, за электричество — на 56 млн.
Андрей Голубцов,
заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края:
Бийский район нарастил задолженность за электроэнергию за год на 46%, Третьяковский на 99%, Немецкий национальный на 89%. Главы муниципальных образований вообще перестали обращать на это внимание. Не понимаю, почему на 100% увеличивается задолженность в течение года. Получается, вообще за нее не оплачивается ни одной копейки.
На 1 апреля «просрочка» за все энергоресурсы достигла 1,73 млрд рублей, убытки отрасли ЖКХ — 600 млн рублей. «Даже общий взгляд говорит, что в отрасли не все в порядке», — сказал губернатор Виктор Томенко.
«Не все в порядке» — это, пожалуй, даже мягко сказано. Министр и его замы приводили примеры настоящей бесхозяйственности.
Иван Гилев,
министр строительства и ЖКХ Алтайского края:
Уголь, который поставляется централизованно (это около трети. — Прим. Altapress.ru), завозится на площадки, а с площадок уже на котельные силами предприятий или муниципалитетов. И мы наблюдали случаи, когда машина с площадки забрала уголь и только через 30 дней привезла его в школу, на котельную. Что с этим углем было за это время, что привезли, непонятно.
Андрей Голубцов сказал, что входной контроль качества топлива до сих пор есть не везде. А если уголь плохой, некоторые главы районов боятся об этом сообщать. Хотя, по словам чиновника, поставщик («Алтайская топливная компания») заинтересован в том, чтобы весь уголь, дошедший до потребителей, соответствовал контракту .
Меж тем причиной 52% убытков в 2018 году стал сверхнормативный расход топлива и электроэнергии, сказал Вадим Горбунов, замминистра строительства и ЖКХ. Перерасход же связан, в первую очередь, со сжиганием некачественного угля.
Финансовое состояние радикально не смогли улучшить ни пришедшие в отрасль частные операторы в ЖКХ, на которые лет 10 назад уповали российские власти. Ни концессионные соглашения, которые уже лет пять они усиленно продвигают.
В 2018 году в крае появилось только 10 концессионеров, намеревающихся вложить в малое ЖКХ края 59 млн рублей. Тогда как в его реконструкцию и модернизацию, по оценкам властей региона, надо вкладывать по 2 млрд рублей в год.
Иван Гилев,
министр строительства и ЖКХ Алтайского края:
Замена МУПа концессией проблемы не решает. Да, менеджмент начинает работать по-другому, управленческие решения дают результат. Но интерес к концессиям со стороны бизнеса, эффективных операторов низкий: необходимо увеличение тарифа и, соответственно, выплат компенсаций граждан.
При этом власти признают: дальше увеличивать тарифы, используя механизм голосования местных депутатов за повышение предельного индекса платы граждан, проблематично. В том числе по политическим мотивам.
Иван Гилев,
министр строительства и ЖКХ Алтайского края:
Мы, наверное, крупнейший субъект в РФ, который воспользовался этим механизмом (решение депутатов о предельном индексе по постановлению правительства РФ № 400.- прим. Altapress.ru). Но сегодня мы констатируем, что эффект превышения платы граждан путем решения депутатов и подтягивание тарифов к среднему по стране, наверное, уже исчерпан.
Вадим Горбунов,
замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края:
Во многих муниципалитетах уровень тарифа уже находится на границе платежеспособности жителей.
Тем временем условия работы отрасли усложняются. По словам главы минстроя, схема «плановое банкротство раз в два года», уже не работает. Хотя бы потому, что долги коммунальных предприятий приходится отдавать из местных бюджетов.
Кроме того, все более жестко ведут себя поставщики ресурсов.
Иван Гилев,
министр строительства и ЖКХ Алтайского края:
Уголь приходится покупать по рыночным ценам, и на основании предоплаты, потому что особого доверия к нам с вами уже нет.
Как с новыми вызовами справится алтайская коммуналка, пока неясно. В минстрое пообещали, что инвестируют в отрасль не менее, чем в 2018 году — то есть около 1 млрд рублей. И призвали глав ориентироваться на эффективные инвестиции: «Просто освоение рублей недопустимо, вложения должны окупаться не менее чем за пять лет».
Примером, на который имело бы смысл равняться другим муниципалитетам, Гилев назвал Змеиногорск.
Иван Гилев,
министр строительства и ЖКХ Алтайского края:
Проект в Змеиногорске был сделан правильно, хотя и чуточку поздно. Повысилась надежность всего комплекса за счет того, что установлена новая котельная, новое оборудование и новые сети. Вместо шести котельных будем иметь одну — этот проект мы завершим в 2019 году.
Итоги отопительного сезона 2018−2019 годов
Финансовый результат
Теплоснабжение: убыток 697 млн рублей
Водоснабжение: прибыль 111 млн рублей
Итого: убыток 586 млн рублей
Причины убытков в теплоснабжении
28% (191 млн рублей) — неучтенный в тарифе рост цены на уголь
20% (142 млн рублей) — недорегулированность тарифа
8% (55 млн рублей) — перерасход электроэнергии
44% (309 млн рублей) — перерасход топлива.
Просроченная задолженность на 1 апреля 2019 года
За уголь — 942 млн рублей.
За поставку газа — 306 млн рублей.
За электроэнергию — 482 млн рублей.
Источник: минстрой алтайского края.
Что такое ЖКХ в районах и малых городах
В малой теплоэнергетике, водоснабжении и водоотведении в Алтайском крае работает 491 организация. Большинство из них являются специализированными, часть — межотраслевыми. Они оказывают услуги теплоснабжения в 260 населенных пунктах края, услуги водоснабжения и водоотведения — в 820-ти.