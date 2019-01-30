Расходы россиян за коммуналку взлетели и обогнали инфляцию

Средний чек за услуги ЖКХ в 2018 году вырос на 7%, достигнув 2968 рублей. При этом рост коммунальных тарифов составил сразу три процентных пункта, обогнав инфляцию.

Чаще всего россияне переплачивали за услуги ЖКХ из-за того, что им приходилось нарушать сроки, а потому выплачивать еще и пени, утверждают эксперты.

«Некоторые граждане платят за коммунальные услуги с опозданием, поэтому в результате средний чек может быть больше», — отметила старший научный РАНХиГС Александра Бурдяк, ее слова приводят «Известия».

Другие эксперты говорят, что средний чек растет также за счет покупательской способности россиян — люди стали меньше экономить на коммунальных услугах.

По данным банков, принимающих платежи за коммуналку, самый большой чек у жителей северных регионов. Так, в ЯНАО, на Камчатке и Магаданской области жители платят за коммунальные услуги в среднем 8−10 тысяч рублей. В 2,3 тысячи рублей обходится оплата ЖКХ жителям южных районов — Краснодару, Астрахани и другим, пишет ura.ru.

В 2019 году повышение цены на услуги ЖКХ россиян ожидает дважды: с января и июля. Связано это с тем, что НДС в стране подняли с 18 до 20%.

Распоряжением правительства России от 15 ноября 2017 года № 2490-р средний индекс изменения платы за совокупный набор коммунальных услуг по Алтайскому краю на первое полугодие 2019 года составит 1,7%, на второе — 2,4%. Об этом сообщили в управлении Алтайского края погосрегулированию цен и тарифов.

Предельный индекс — ограничитель общего платежа за воду, водоотведение, тепло, электричество и газ. Тариф на каждый из этих ресурсов может быть больше, общий чек не может превысить индекс. И вот теперь правительство установило этот предел, в том числе, для Алтайского края.