Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 января -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика
481

Расходы россиян за коммуналку взлетели и обогнали инфляцию

Средний чек за услуги ЖКХ в 2018 году вырос на 7%, достигнув 2968 рублей. При этом рост коммунальных тарифов составил сразу три процентных пункта, обогнав инфляцию.

Квитанция за услуги ЖКХ.
Квитанция за услуги ЖКХ.
Фото из архива редакции.

Чаще всего россияне переплачивали за услуги ЖКХ из-за того, что им приходилось нарушать сроки, а потому выплачивать еще и пени, утверждают эксперты.

«Некоторые граждане платят за коммунальные услуги с опозданием, поэтому в результате средний чек может быть больше», — отметила старший научный РАНХиГС Александра Бурдяк, ее слова приводят «Известия».

Другие эксперты говорят, что средний чек растет также за счет покупательской способности россиян — люди стали меньше экономить на коммунальных услугах.

По данным банков, принимающих платежи за коммуналку, самый большой чек у жителей северных регионов. Так, в ЯНАО, на Камчатке и Магаданской области жители платят за коммунальные услуги в среднем 8−10 тысяч рублей. В 2,3 тысячи рублей обходится оплата ЖКХ жителям южных районов — Краснодару, Астрахани и другим, пишет ura.ru.

В 2019 году повышение цены на услуги ЖКХ россиян ожидает дважды: с января и июля. Связано это с тем, что НДС в стране подняли с 18 до 20%.

Распоряжением правительства России от 15 ноября 2017 года № 2490-р средний индекс изменения платы за совокупный набор коммунальных услуг по Алтайскому краю на первое полугодие 2019 года составит 1,7%, на второе — 2,4%. Об этом сообщили в управлении Алтайского края погосрегулированию цен и тарифов.

Предельный индекс — ограничитель общего платежа за воду, водоотведение, тепло, электричество и газ. Тариф на каждый из этих ресурсов может быть больше, общий чек не может превысить индекс. И вот теперь правительство установило этот предел, в том числе, для Алтайского края.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость