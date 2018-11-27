Правительство установило максимальную планку роста платы за ЖКХ в Алтайском крае

Распоряжением правительства России от 15 ноября 2017 года № 2490-р средний индекс изменения платы за совокупный набор коммунальных услуг по Алтайскому краю на первое полугодие 2019 года составит 1,7%, на второе — 2,4%. Об этом сообщили в управлении Алтайского края погосрегулированию цен и тарифов.

Предельный индекс — ограничитель общего платежа за воду, водоотведение, тепло, электричество и газ. Тариф на каждый из этих ресурсов может быть больше, общий чек не может превысить индекс. И вот теперь правительство установило этот предел, в том числе, для Алтайского края.

При этом правительство утверждает и максимально допустимое отклонение от среднего по отдельным муниципальным образованиям индекса. На первое полугодие 2019 года допустимое отклонение составляет 0%, на второе — 2,4%.

Это означает, что в первом полугодии совокупный набор коммунальных услуг (в который теперь, напомним, включена и плата за вывоз твердых отходов) не может подорожать более чем на 1,7%, во втором полугодии — не более чем на 4,8%.

В дальнейшем эти параметры будут учтены при формировании Указа Губернатора Алтайского края об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Алтайского края на 2019 год.

Добавим, что местные депутаты (городских или районных) вправе увеличить предельный индекс, если они сочтут это обоснованным. Так, например, произошло в Барнауле в 2018 году. Индекс роста платы за коммунальные услуги в Барнауле был установлен указом губернатора края на первое полугодие 2018 года 0%, на второе — 6,5%. Однако по предложению краевой власти депутаты согласовали его увеличение: с 3 мая до 28%, с 1 июля до 31%.